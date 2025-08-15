Economie Inteligența Artificială, ultima speranță pentru reforma ANAF. Cum va funcționa







După ani de întârzieri și dificultăți în digitalizarea ANAF, Ministerul Economiei anunță că a demarat testarea unei aplicații menite să identifice rapid cazurile din care statul poate colecta bani. Bazată pe inteligența artificială, aplicația va fi testată timp de o lună și ar urma să scoată la lumină companiile care fac evaziune fiscală. Radu Miruță, ministrul Economiei, este convins că rezultatele vor fi pe măsura așteptărilor.

Discuțiile despre digitalizarea administrației fiscale au început după 2010, însă progresul în acest sens a fost lent și presărat cu obstacole. De-a lungul anilor, aleșii au făcut numeroase promisiuni legate de acest plan măreț și au dat asigurări că tehnologia va simplifica interacțiunea dintre contribuabili și instituțiile statului.

Proiecte precum e-Factura, SAF-T sau conectarea caselor de marcat la serverele ANAF au avut scopul de a reduce birocrația și de a eficientiza colectarea taxelor. Totuși, companiile se confruntă încă cu provocări serioase, iar erorile sistemelor au generat situații delicate, inclusiv executări silite ilegale.

În prima parte a anului 2024, 129 de contribuabili au atacat în instanță decizii abuzive generate de problemele IT, evidențiind vulnerabilitatea infrastructurii digitale a ANAF.

Radu Miruță, ministrul Economiei, a anunțat că a fost aprobată testarea unei aplicații de inteligență artificială menită să prioritizeze cazurile fiscale din care statul poate colecta rapid sume importante.

„S-a acceptat ideea, despre care unii vorbim de mult: o aplicație de inteligență artificială care să ceară un pic cazurile din care statul poate să adune mai repede bani”, a afirmat Miruță.

Potrivit ministrului, atenția celor de la ANAF ar trebui să se îndrepte asupra companiilor care datorează statului milioane de lei.

„Nu e suficient să raportezi pe bilanț că ai făcut 1000 de inspecții, dacă ai făcut inspecții la un om care vinde huse de telefoane. O fi făcând și ăla evaziune fiscală, dar sunt companii mari care datorează sute de milioane doar taxe către stat. Hai să rulăm un soft peste toată plaja asta, cu scoici ascunse în nisip, care să spună: „Acestea sunt primele 1000 de scoici; luați-le!”. Se implementează, în aceste zile, o aplicație de test pentru a vedea, timp de o lună, cam cum ar funcționa. Convingerea mea e că va funcționa”, a afirmat Miruță.

Specialiștii în IT avertizează că lipsa de automatizare poate duce la erori în emiterea deciziilor de executare silită și chiar la aplicarea unor duble popriri.

În 2019, Florin Cîțu susținea că face tot posibilul pentru digitalizarea ANAF. Aflat la conducerea Ministerului Finanțelor Publice în perioada respectivă, acesta dădea asigurări că modernizarea sistemului fiscal va ajuta la creșterea colectării taxelor.

„Am spus din primul moment, de la audierile din Parlament, că dacă vreau să las ceva în urmă la Ministerul Finanţelor este proiectul de digitalizare şi informatizare. Putem toţi să ne jucăm cu taxele cu codul fiscal şi asta s-a întâmplat în ultimii ani. Putem să le creştem, să le scădem, să complicăm codul fiscal sau să încercăm să-l facem mai simplu, dar digitalizarea a fost mereu lăsată la o parte”, spunea el.

În 2024, fostul premier Marcel Ciolacu declara că inteligența artificială va fi folosită în acest proces de digitalizare.

„Noi avem inteligenţă artificială, nu mai lucrează nimeni cu pixul. Nu mai sunt funcţionarii de la ANAF care fac ei socoteli la companii. Peste tot în lume există un soft de risc, dar noi n-aveam date, ce să interpretăm?”, declara fostul șef al Executivului.

Recent, premierul Ilie Bolojan a declarat că legislația fiscală necesită modificări urgente și a anunțat că va propune limitarea mandatelor pentru conducătorii din ANAF. De asemenea, acesta a criticat ritmul lent în care se desfășoară procesul de digitalizare.

„Este nevoie să finalizăm digitalizarea ANAF. Este o poveste fără sfârșit. Nu există niciun entuziasm să se facă această digitalizare”, a afirmat premierul.