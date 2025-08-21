Justitie Magistrații țin cu dinții de pensiile speciale. CSM, atac la Bolojan







Consiliul Superior al Magistraturii acuză Guvernul Bolojan și coaliția aflată la putere că încearcă să transforme magistrații în țapi ispășitori pentru criza economică. CSM avertizează că independența justiției și stabilitatea sistemului judiciar ar fi grav amenințate de reducerea privilegiilor și a pensiilor speciale de care se bucură.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis joi un comunicat dur în care avertizează asupra unei „ofensive politice fără precedent” împotriva sistemului judiciar. Instituția acuză Guvernul Bolojan și partidele din coaliția de guvernare că încearcă să transforme magistrații în țapi ispășitori pentru dificultățile economice și deficitul bugetar.

Potrivit CSM, atacurile publice la adresa judecătorilor și procurorilor s-au intensificat în ultimele luni, fiind alimentate atât de declarațiile repetate ale liderilor politici, cât și de o campanie mediatică agresivă. Consiliul avertizează că această strategie are ca scop distragerea atenției publice de la cauzele reale ale crizei economice și creează o atmosferă de ostilitate periculoasă.

În urma acestor tensiuni, CSM a decis convocarea adunărilor generale ale judecătorilor și procurorilor din toată țara, programate pentru 26 și 27 august. Scopul este discutarea proiectului de lege privind modificarea pensiilor de serviciu transmis de Ministerul Muncii și stabilirea unei poziții unitare a sistemului judiciar.

Potrivit comunicatului, magistrații trebuie să analizeze atât impactul noilor măsuri asupra statutului lor profesional, cât și consecințele asupra independenței justiției. Există tot mai multe discuții interne despre posibilitatea unui protest de amploare, care ar putea bloca activitatea instanțelor și parchetelor.

Consiliul afirmă că Guvernul Bolojan a promovat proiectul de lege fără a consulta în mod real autoritatea judecătorească. În plus, instituția subliniază că executivul ignoră deciziile Curții Constituționale a României (CCR), ale Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) și standardele internaționale privind statutul magistraților.

Comunicatul subliniază că reforma pensiilor de serviciu a fost deja reglementată prin Legea nr. 282/2023. Prin urmare, noul proiect reprezintă, potrivit CSM, expresia „unei poziții inflexibile, de forță și de autoritate a puterii executive în raport cu puterea judecătorească, inacceptabilă într-o societate democratică și specifică societăților autocratice”.

Această poziție reflectă îngrijorarea Consiliului că puterea executivă încearcă să impună unilateral schimbări majore în statutul judecătorilor și procurorilor, fără o consultare reală cu actorii din sistemul judiciar.

CSM avertizează că modificările propuse de Guvern pot avea consecințe grave pentru stabilitatea și funcționarea sistemului judiciar. Potrivit comunicatului, retorica agresivă a liderilor politici și presiunea mediatică alimentează un climat de neîncredere în justiție.

Consiliul atrage atenția că stigmatizarea magistraților poate demoraliza corpul profesional și poate descuraja tinerii să urmeze o carieră în acest domeniu. Efectele pe termen lung ar putea fi devastatoare, ducând la scăderea calității actului de justiție și afectând drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor.

„Prin încercarea de a impune unilateral modificări asupra statutului judecătorilor și procurorilor, executivul încalcă principiul separației puterilor în stat și principiul cooperării loiale între autorități. În aceste condiții, există riscul ca justiția să fie percepută ca un instrument la discreția factorului politic”, avertizează CSM.

Proiectul de lege propus de Guvern vizează reforma pensiilor magistraților, unul dintre cele mai controversate subiecte din spațiul public. În viziunea coaliției de guvernare, reducerea cheltuielilor bugetare este esențială pentru a acoperi deficitul și pentru a respecta angajamentele din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Pe de altă parte, magistrații susțin că statutul lor profesional impune garanții suplimentare, inclusiv pensii speciale, pentru a proteja independența justiției. CSM consideră că modificările propuse nu sunt motivate de necesități economice reale, ci reprezintă un instrument politic prin care magistrații sunt transformați în țapi ispășitori pentru criza bugetară.

Această confruntare amplifică tensiunile deja existente între Guvernul Bolojan și sistemul judiciar. De-a lungul ultimelor luni, au existat declarații dure din partea liderilor coaliției, care au acuzat „costurile excesive” generate de pensiile de serviciu ale magistraților.

În replică, CSM și organizațiile profesionale ale judecătorilor și procurorilor au transmis că aceste atacuri mediatice urmăresc să creeze un scapegoat convenabil pentru problemele economice ale României. Disputa a generat un climat de polarizare între cele două puteri ale statului, iar lipsa unui dialog real pare să adâncească conflictul.

Pe fondul acestor tensiuni, există discuții avansate în magistratură despre declanșarea unor proteste de amploare. Mai multe surse din interiorul sistemului au indicat că, dacă Guvernul nu renunță la proiectul actual, judecătorii și procurorii ar putea decide suspendarea activității la nivel național.

Convocarea adunărilor generale din 26 și 27 august va fi momentul decisiv pentru stabilirea unei poziții comune. În funcție de votul majorității, magistrații ar putea adopta măsuri drastice, inclusiv amânarea dosarelor și blocarea temporară a instanțelor.