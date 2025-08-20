Justitie Pensiile magistraților, la Senat: Creștere de vârstă, plafon la pensie, excepție pentru judecătorii CCR







Senatul se reunește miercuri, de la ora 12.00, în plen, pentru o sesiune extraordinară care va aborda două proiecte de lege ce aprobă ordonanțe de urgență ale Guvernului, precum și propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative legate de proiectul pensiilor magistraților.

Senatorii vor lua act de emiterea de către Guvern a două ordonanțe de urgență. Prima este OUG 41/2025, care instituie măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență și din fonduri publice naționale. Iar a doua, OUG 40/2025, modifică și completează Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere. Aceste proiecte de lege vor fi prezentate plenului Senatului pentru informare, urmând a fi supuse ulterior procesului legislativ.

Propunerea legislativă referitoare la pensiile magistraților urmează să fie dezbătută și supusă votului, sub rezerva depunerii raportului comisiei de specialitate. Comisia de muncă se va reuni începând cu ora 10:00 pentru a întocmi acest raport.

Proiectul, adoptat deja de Camera Deputaților, prevede creșterea treptată a vârstei de pensionare a magistraților până în 2045, până la 65 de ani. În prezent, pentru ca inițiativa Guvernului privind pensiile magistraților să fie supusă procesului legislativ, proiectul aprobat de Camera Deputaților trebuie respins de Senat.

„Suntem în situaţia în care două treimi dintre magistraţii din România ies la pensie la 47, 48, 49 de ani / Ani de zile, pensiile au fost mai mari decât salarile, lucru total anormal, nu există nicăieri”, a declarat premierul Ilie Bolojan, când a prezentat proiectul.

Ministerul Muncii a pus deja în dezbatere publică proiectul de lege privind pensiile speciale. Documentul propune:

-Stabilirea vârstei de pensionare pentru personalul vizat, în conformitate cu vârsta standard din sistemul public de pensii.

-Instituirea unei condiții de vechime minimă în muncă de 35 de ani.

-Limitarea cuantumului net al pensiei de serviciu la 70% din venitul net din ultima lună de activitate.

-Stabilirea cuantumului pensiei de serviciu la 55% din media indemnizațiilor brute și a sporurilor pentru care s-au reținut contribuții de asigurare socială în ultimele 60 de luni înainte de pensionare.

-Noua eşalonare a vechimilor asimilate pentru calculul perioadei utile până în 2029.

-Creșterea graduală a vârstei de pensionare a magistraților prin adăugarea anuală a 1 an și 6 luni până în 2036.

-Introducerea posibilității de pensionare anticipată după 35 de ani de vechime, cu penalizare anuală de 2% până la atingerea vârstei standard de pensionare.

-Restrângerea acordării bonificației de 1% și actualizarea pensiei doar la persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare la data deciziei.

Proiectul prevede norme tranzitorii pentru menținerea deciziilor de pensionare și acordarea drepturilor conform legislației anterioare până la 1 octombrie 2025, data intrării în vigoare a legii.

Excepție fac judecătorii Curții Constituționale, ale căror pensii sunt reglementate prin Legea nr. 47/1992. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat că includerea judecătorilor CCR în proiectul de lege ar fi creat un paralelism legislativ și ar fi încălcat principiul legalității și securității juridice prevăzut de Constituție.

Potrivit Legii care reglementează activitatea CCR, judecătorii Curții Constituționale cu o vechime de cel puțin 25 de ani în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior beneficiază, la cerere, de o pensie de serviciu egală cu 80% din baza de calcul a indemnizației brute lunare și a sporurilor. Pentru fiecare an suplimentar de vechime, se adaugă câte 1%, fără a depăși procentul maxim. Pensia se actualizează și poate fi recalculată prin includerea vechimii dobândite după stabilirea acesteia.