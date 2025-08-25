Social Apa caldă, în continuare o problemă pentru București. Reparațiile mai rău au stricat







Bucureștenii afectați de avaria produsă pe Splaiul Unirii rămân fără apă caldă, după ce lucrările de reparație au provocat noi fisuri în rețeaua primară de termoficare. Aproximativ 5.000 de blocuri sunt vizate, potrivit unui comunicat de pe Facebook al companiei Termoenergetica.

O avarie majoră a apărut duminică, pe o conductă de 1000 mm din rețeaua primară, lăsând mii de apartamente din București fără apă caldă. Din cauza pierderilor masive de agent termic, Elcen a decis oprirea forțată a CET Progresu, pentru a preveni defecțiuni grave la instalațiile energetice.

Echipele Termoenergetica au fost mobilizate în teren, fiind montate pompe pentru evacuarea apei și demarate lucrări de reparație. Estimările inițiale indicau că avaria urma să fie remediată până pe 19 august. Însă, după manevrele tehnice de reechilibrare, au apărut noi fisuri în alte segmente ale conductelor, complicând intervenția și prelungind perioada în care locuitorii vor rămâne fără apă caldă.

Într-un comunicat oficial, Termoenergetica a explicat că procesele de presiune necesare repunerii în funcțiune a sistemului au dus la avarii secundare. „Situația impune intervenții suplimentare și punctuale în toate locațiile afectate”, au transmis reprezentanți companiei.

Estimăm că remedierea avariei va fi finalizată în cursul nopții de luni spre marți, iar imediat după restabilirea parametrilor minimi de funcționare, CET Progresu va fi repornită pentru a relua furnizarea agentului termic în condiții de siguranță. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că echipele noastre depun toate eforturile pentru reluarea în cel mai scurt timp a furnizării agentului termic”, a mai precizat compania

Între timp, peste 5.000 de blocuri din Capitală se confruntă cu lipsa apei calde. Locuitorii reclamă nu doar disconfortul zilnic, ci și lipsa unor soluții alternative.

Reparațiile pentru aceste noi defecte se întind, în anumite cazuri, pe mai mult de o săptămână. Conform informațiilor disponibile pe aplicația Termo Alert, gradul de operare al rețelei este de 69%. Aproximativ 11,1% din blocuri nu dispun deloc de apă caldă, iar pentru 19,43% funcționarea sistemului este deficitară.