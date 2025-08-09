Economie CFR, pericol public. Două copile, rănite în trenul companiei de stat







Incident grav într-un tren CFR. O călătorie cu trenul s-a transformat, sâmbătă dimineață, într-un moment de panică pentru pasagerii unui InterRegio Noapte (IRN) operat de CFR Călători, după ce două minore, de 9 și 12 ani, au fost rănite în urma prăbușirii unui geam din vagon.

Incidentul s-a produs la bordul trenului IRN 12942, care plecase din Mangalia în după-amiaza zilei de vineri, la ora 15:31, și era compus din trei ramuri cu destinațiile Satu Mare, Cluj-Napoca și Târgu Mureș. În momentul producerii accidentului, garnitura ce se îndrepta spre Cluj-Napoca se afla în stația Blaj.

Conform relatărilor, geamul s-a desprins brusc din rama sa și a căzut direct peste cele două fete, aflate pe scaunele din compartiment. Lovitura a fost suficient de puternică pentru a le provoca răni care au necesitat intervenția medicilor.

Controlorul a alertat imediat serviciul de urgență 112, iar un echipaj medical a sosit rapid la fața locului. Copilele au fost preluate de ambulanță și transportate la spital, fiind însoțite de părinți.

CFR Călători nu a emis încă un comunicat oficial privind cauzele tehnice ale incidentului, însă specialiștii în domeniu atrag atenția că geamurile trenurilor, în special la garniturile mai vechi, pot suferi uzuri și defecțiuni nedetectate la controalele de rutină.

Acest eveniment nu este singular. În ultimii ani, au existat mai multe situații în care pasagerii trenurilor CFR au fost răniți sau puși în pericol din cauza problemelor tehnice. În 2018, un tânăr a fost rănit la mâini după ce un geam s-a desprins de la vagon și s-a spart lângă el, în timp ce trenul circula pe ruta București – Brașov.

În 2021, într-un tren de pe ruta Iași – Timișoara, un pasager a reclamat că geamul s-a fisurat brusc în urma vibrațiilor, provocând panică printre călători, deși atunci nu au existat victime.

De asemenea, în 2023, într-un tren Regio care circula pe ruta Constanța – București, o mamă cu un copil mic a fost stropită cu cioburi după ce o fereastră s-a spart în timpul unei manevre bruște. În toate aceste cazuri, compania a demarat anchete interne și a promis verificări suplimentare ale vagoanelor, însă incidentele continuă să fie semnalate periodic.