Social CFR SA și CFR Călători s-au apucat de angajat. Vom avea și mai mulți bugetari







După o perioadă de suspendare a angajărilor, impusă la începutul anului de prevederile Ordonanței Trenuleț, CFR SA și CFR Călători reiau angajările, potrvit paginilor web ale companiilor. În perioada următoare, vor fi organizate concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante în diferite zone ale țării. Printre regiunile vizate se numără și sudul Moldovei, unde regionalele Galați au anunțat lista cu posturi disponibile.

CFR Călători, prin SRTFC Galați, a publicat recent trei anunțuri privind organizarea de concursuri pentru angajare sau promovare în cadrul companiei. Una dintre companii se referă la ocuparea unui post de șef de tren în stația Mărășești, în cadrul Compartimentului Comanda personalului de tren.

Data concursului este stabilită pentru 27 august. Procesul de recrutare continuă, iar noi posturi urmează să fie anunțate în perioada următoare. Detalii suplimentare sunt disponibile pe site-ul cfrcalatori.ro.

Pe data de 25 august este programată organizarea a două concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul Reviziei de Vagoane Galați – compartimentul responsabil cu revizia și pregătirea tehnică a trenurilor.

Primul concurs vizează angajarea unui lăcătuș montator pentru agregate energetice și de transport. În aceeași zi, va avea loc și un concurs pentru ocuparea funcției de revizor tehnic vagoane, nivel I. Detalii suplimentare privind condițiile de participare și calendarul concursurilor pot fi consultate pe site-ul oficial cfrcalatori.ro.

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, prin intermediul Sucursalei Regionale CF Galați, anunță organizarea a două concursuri de angajare. Primul concurs este programat pentru data de 27 august și are ca obiect recrutarea a două persoane pentru funcția de acar, în cadrul stației CFR Galați, Divizia Trafic. Mai multe date sunt disponibile pe site-ul cfr.ro/wp-content.

Un alt concurs se va susține pe data de 2 septembrie, pentru un post de inginer III la Divizia Comercială, iar datele le puteți consiulta pe site-ul cfr.ro.

SRTFC Constanța anunță organizarea a trei concursuri de angajare, programate pentru data de 27 august. Primul concurs vizează ocuparea unui post de manevrant vagoane în cadrul stației Constanța, la sectorul Exploatare – Manevră garnituri de călători, iar detaliile le puteți analiza pe site-ul companiei.

CFR a anunțat organizarea unui al doilea concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere în domeniul operării feroviare. Este vorba despre un post de șef de manevră în cadrul stației Constanța, responsabil cu activitatea de manevrare a garniturilor de călători. Amănuntele sunt disponibile pe site-ul cfr.ro.

Un alt concurs se va susține pentru ocuparea a patru posturi de șefi de tren la stațiile Constanța și Fetești – Comanda Personalului de Tren. Detalii despre cele 4 locuri le puteți consulta pe pe pagina firmei.

Societatea de Transport Feroviar de Călători (SRTFC) București organizează, în data de 3 septembrie, un concurs pentru ocuparea unui post de operator manevră în stații. Funcția este disponibilă în cadrul stației București Basarab, la sectorul de Exploatare manevră garnituri de călători. Mai multe detalii, la această adresă.

Societatea Regională de Transport Feroviar de Călători (SRTFC) Timișoara a anunțat organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post de șef de tren, disponibil la stația Arad – Comanda personalului de tren. Selecția candidaților este programată să aibă loc în data de 28 august. Mai multe date, aici.

Societatea Regională de Transport Feroviar de Călători (SRTFC) Brașov va organiza, în data de 26 august, un concurs pentru ocuparea unui post vacant de revizor locomotive-automotoare. Poziția este disponibilă în cadrul Depoului Sibiu, la compartimentul Comanda Personalului și Îndrumare Locomotive.