Social Noi probleme la CFR Călători. Întârzieri mari între staţiile Feteşti și Cernavodă







CFR Călători anunță că traficul feroviar între stațiile Fetești și Cernavodă a fost perturbat din cauza unor defecțiuni la infrastructură. Aceasta a condus la întârzieri semnificative pentru mai multe trenuri de călători, cu durate cuprinse între 64 și 200 de minute.

Pentru a menține circulația, trenurile pe acest tronson sunt tractate cu locomotive diesel, conform măsurilor operative stabilite de CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare. Problema tehnică a generat modificări și întârzieri în orarul altor trenuri care tranzitează această zonă.

CFR Călători colaborează permanent cu CFR SA pentru remedierea situației și pentru a asigura siguranța deplină a călătorilor și trenurilor. Compania a pus la dispoziție tracțiune diesel în segmentele indicate de managerul infrastructurii.

Pasagerii afectați pot solicita rambursarea contravalorii biletelor neutilizate, integral sau parțial, în conformitate cu Regulamentul de transport feroviar. Informații suplimentare și procedura de returnare sunt disponibile pe site-ul oficial cfrcalatori.ro, secțiunea Trafic intern / Renunțarea la călătorie.

„CFR Călători informează că, urmare a unor probleme la infrastructura feroviară între stațiile Fetești - Cernavodă, din noaptea de 15 august ac, a fost afectată circulația mai multor trenuri de călători care au înregistrat întârzieri cuprinse între 64 și 200 de minute. în funcție de măsurile operative stabilite și dispuse de managerul infrastructurii feroviare - CFR SA. Acest deranjament a dus la întârzieri și/sau modificări și în programul de circulație a altor trenuri de călători”, a transmis CFR Călători.

Pentru detalii privind circulația trenurilor, pasagerii pot apela numărul 0219521 – INFO CFR (trafic intern), contacta stațiile feroviare prin telefoanele publicate pe www.cfrcalatori.ro la secțiunea Informații telefonice sau utiliza aplicația „Trenul Meu”, unde se pot verifica în timp real opririle, întârzierile și orele estimate de sosire.

De asemenea, site-ul oficial al CFR pune la dispoziție camere web actualizate din principalele gări, iar personalul din stații oferă suport și informații directe, transmite cfrcalatori.ro.