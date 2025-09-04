International Scandal mare în Franța, cu fiica vitregă a lui Macron în prim-plan. O achiziție negată







Președinția franceză a dezmințit categoric informațiile apărute pe rețelele sociale potrivit cărora ar fi achiziționat cu 560.000 de euro un tablou semnat de Laurence Auzière, fiica Primei Doamne Brigitte Macron.

Zvonul, care a stârnit indignare și discuții aprinse online, a fost catalogat de oficialii Palatului drept complet fals.

În doar câteva ore, internautul care a lansat informația a revenit asupra declarațiilor, recunoscând inexactități privind suma, însă tensiunea și controversele generate nu au dispărut.

Scandalul a pornit de la o postare virală pe rețelele sociale, mai ales pe platforma X (fostul Twitter). Internautul Pierre Champigny a susținut că președinția franceză ar fi cumpărat o lucrare semnată de Laurence Auzière, cunoscută în lumea artistică sub pseudonimul Laurence Graffenstaden.

Conform afirmațiilor sale, tabloul ar fi costat nu mai puțin de 560.000 de euro, iar scopul presupusei achiziții ar fi fost creșterea artificială a cotei artistice a fiicei Primei Doamne.

Contactată de cotidianul Le Parisien, președinția franceză a intervenit imediat pentru a pune capăt speculațiilor.

„Totul este fals”, a transmis oficial Palatul, dezmințind fără echivoc orice legătură cu achiziția menționată.

Totuși, reacțiile din spațiul virtual au fost intense, numeroși utilizatori vorbind despre un „adevărat scandal” sau chiar despre un posibil „deturnare de fonduri publice”.

Confruntat cu presiunea publică și cu reacția oficială a președinției franceze, Pierre Champigny a revenit asupra declarațiilor sale, admițând anumite „inexactități”.

El a recunoscut că suma vehiculată era exagerată, susținând ulterior că valoarea reală a lucrării s-ar situa între 8.000 și 10.000 de euro – o diferență uriașă față de cifra inițială.

Cu toate acestea, autorul zvonului a continuat să lase loc suspiciunilor, afirmând că restul informațiilor ar fi „ușor verificabile”, fără a prezenta însă dovezi clare.

Acest episod a demonstrat cât de rapid se poate propaga o informație falsă și cum poate inflama opinia publică.

În timp ce o parte dintre internauți au acceptat dezmințirea oficială, alții au continuat să distribuie varianta inițială, menținând atmosfera de neîncredere și suspiciune față de președinția franceză.

Cazul evidențiază dificultatea președinției franceze de a combate teoriile conspiraționiste care îl vizează constant pe Emmanuel Macron și familia sa.

De-a lungul ultimilor ani, Brigitte Macron a fost adesea ținta unor campanii de dezinformare. Una dintre cele mai persistente teorii false susținea că Prima Doamnă ar fi transgen, sub numele de naștere „Jean-Michel”.

Atât Brigitte, cât și președintele francez au respins aceste afirmații, Emmanuel Macron denunțând în martie 2024 „informațiile false și scenariile fabricate” care afectează viața privată a familiei sale.

În ceea ce o privește pe Laurence Auzière, aceasta și-a început cariera în arta contemporană abia în noiembrie 2023, alături de partenerul ei, Mathieu Gasser.

Cei doi lucrează sub pseudonimul Laurence Graffenstaden, un omagiu adus orașului alsacian unde Gasser a copilărit. Proiectul lor artistic este unul inovator: opere realizate pe baza unor celule umane colorate, scanate și fotografiate la microscop, ulterior transpuse pe pânză.

Totuși, această abordare originală a fost umbrită de scandalul mediatic provocat de o informație falsă.

În concluzie, episodul demonstrează că orice asociere cu președinția franceză atrage atenția publicului și a presei, iar rețelele sociale pot transforma un zvon nefondat într-o polemică de amploare națională, indiferent de dezmințirile oficiale.