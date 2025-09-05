International

Medvedev spune că Rusia ar putea să revendice noi teritorii în Ucraina

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a lansat amenințări împotriva Marii Britanii și a încercat să intimideze Ucraina cu avertismente privind o nouă ocupație a teritoriilor, conform english.nv.ua.

Dmitri Medvedev, răspuns dur după mișcarea făcută de britanici

Astfel, Medvedev a răspuns la decizia Regatului Unit de a oferi Ucrainei peste 1,3 miliarde de dolari (1 miliard de lire sterline) în ajutor militar finanțat din veniturile provenite din activele rusești înghețate.

„Marea Britanie a trimis Ucrainei 1,3 miliarde de dolari ce au fost obținuți din veniturile provenite din utilizarea activelor rusești înghețate. Acest lucru a fost anunțat de idiotul englez Lammy”, a scris fostul președinte al Rusiei pe canalul său de Telegram, insultându-l pe ministrul britanic de Externe, David Lammy.

David Lammy

David Lammy. Sursa foto: Facebook

I-a numit „hoți”

Politicianul de la Kremlin i-a numit pe britanici „hoți”. Și a anunțat că se gândește la posibilele consecințe pentru lovitura primită din Albion. Medvedev a afirmat că Rusia are acum „dreptul de a revendica”. Și s-a referit la noi teritorii ce aparțin Ucrainei.

„Deoarece este imposibil să recuperăm acești bani în instanță, din motive evidente, țara noastră are o singură modalitate de a recupera activele: să recupereze ceea ce a fost confiscat în natură. Asta înseamnă „teritoriul ucrainean” și alte bunuri mobile și imobile situate pe acesta. (Nu mă refer la teritoriile noilor regiuni ale Rusiei; acestea sunt deja ale noastre)”, a declarat fostul președinte rus și vicepreședinte al Consiliului de Securitate, conform sursei citate.

Cum ar putea să compenseze Rusia

El a mai precizat că această„confiscarea ilegală” a fondurilor rusești trebuie să fie convertită în terenuri și proprietăți ucrainene suplimentare — sau, alternativ, în confiscarea bunurilor coroanei britanice. El a avertizat că există încă „o mulțime de astfel de bunuri”, inclusiv în Rusia.

Pe 2 septembrie, ministrul britanic de externe David Lammy a declarat că, în curând, ar putea fi anunțate noi sancțiuni ce vor fi îndreptate împotriva Rusiei.

