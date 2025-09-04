Politica Nicușor Dan, mesaj după reuniunea Coaliției de Voință: Presiunea asupra Rusiei trebuie menținută







Președintele Nicușor Dan a declarat joi, după reuniunea „Coaliției de Voință”, că presiunea asupra Rusiei trebuie menținută în continuare. „Din păcate, Rusia înţelege doar limbajul forţei şi trebuie să acţionăm în consecinţă. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare”, a mai scris președintele, într-o postare pe X.

Președintele a afirmat că întâlnirea „Coaliției de Voință” de joi, prezidată de președintele Franței Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, a fost „foarte bună și substanțială”.

Nicușor Dan a declarat, de asemenea, că apreciază eforturile depuse și progresele realizate pentru acordarea unor garanții solide de securitate Ucrainei, menționând că principala forță în fața Rusiei este coordonarea transatlantică.

„Salutăm participarea reprezentanţilor SUA la reuniunea noastră. Implicarea SUA rămâne crucială în toate aspectele eforturilor noastre comune de a ajunge la un armistiţiu şi la o pace durabilă în Ucraina”, a mai adăugat acesta.

Nicușor Dan a mai spus că menținerea presiunii asupra Rusiei este necesară, deoarece țara continuă să arate că nu vrea pacea.

„Din păcate, Rusia înţelege doar limbajul forţei şi trebuie să acţionăm în consecinţă. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare”, a mai adăugat președintele.

Very good & substantive meeting today of the #CoalitionOfTheWilling, presided by @EmmanuelMacron & @Keir_Starmer. I commend the hard work and the progress achieved on delivering robust security guarantees for Ukraine. Transatlantic unity and coordination represent our… pic.twitter.com/3J4Bwz1R8J — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 4, 2025

Nicușor Dan a mai declarat că securitatea puternică a Ucrainei și întărirea poziției NATO pe flancul estic și la Marea Neagră sunt strâns legate. „Sprijinul constant acordat Republicii Moldova și parcursului său democratic și european este la fel de important pentru securitatea și stabilitatea generală a regiunii noastre”, a mai completat acesta.

Reuniunea, care s-a desfășurat online și la care au participat aproximativ 30 de lideri europeni, a avut loc în contextul în care „Coaliția de Voință” a dorit să prezinte o ofertă europeană solidă, menită să îi protejeze pe ucraineni de un posibil atac rus, dacă va fi semnat un acord de pace.

Coordonarea „Coaliției de Voință” este gestionată în prezent dintr-un cartier general din Paris, iar anul viitor conducerea va fi mutată la Londra.