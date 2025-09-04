Politica Nicuşor Dan participă la reuniunea „Coaliției de Voință” de la Paris







Nicușor Dan va lua parte joi, de la ora 11:30, la o reuniune internațională în format videoconferință, cunoscută sub denumirea de „Coaliția de Voință” (Coalition of the Willing), potrivit unui comunicat transmis de Administrația Prezidențială.

Întâlnirea este convocată de președintele Franței, Emmanuel Macron, împreună cu premierul Regatului Unit, Keir Starmer, și aduce la aceeași masă virtuală în jur de 30 de lideri europeni.

Discuțiile se vor concentra pe sprijinirea Ucrainei în contextul actual de securitate, având în vedere progresele înregistrate în pregătirile tehnice pentru „consolidarea capacităților militare ale Kievului”, precum și pentru desfășurarea unei misiuni internaționale de reasigurare în regiunile unde nu există confruntări directe.

Reuniunea programată la Paris are ca scop central reafirmarea angajamentului Statelor Unite față de măsurile de securitate destinate Ucrainei.

Printre alte teme care vor fi discutate se numără posibila furnizare de sprijin aerian, sisteme de rachete și consolidarea cooperării în domeniul schimbului de informații.

La reuniunea internațională de la Paris, condusă în comun de președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, sunt așteptați să participe lideri importanți ai scenei politice internaționale.

Printre aceștia se numără președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Prezența liderului de la Kiev are ca scop consolidarea sprijinului internațional pentru Ucraina, într-un context în care războiul cu Rusia continuă fără perspective reale de dialog.

Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea „Coaliția de voință” unde se vor dezbate propuneri europene ferme, menite să ofere garanții de securitate pentru Ucraina în eventualitatea semnării unui acord de pace, care ar putea pune capăt conflictului cu Rusia.

De asemenea, președintele Volodimir Zelenski urmează să ceară partenerilor săi noi forme de asistență și să pledeze pentru intensificarea presiunii asupra Kremlinului, în condițiile în care președintele rus Vladimir Putin nu dă semne că ar fi dispus să se angajeze în negocieri de pace, potrivit eunews.it.