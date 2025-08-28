International Keir Starmer pierde al treilea colaborator-cheie într-un singur an







Keir Starmer se confruntă cu o nouă plecare importantă din echipa sa apropiată, după ce Ninjeri Pandit, secretarul său privat principal, a decis să părăsească funcția după mai puțin de un an, potrivit GB News .

Decizia atrage atenția nu doar pentru că marchează al treilea plecat de rang înalt în ultimele 12 luni, ci și pentru că ridică semne de întrebare privind stabilitatea echipei premierului britanic.

Ninjeri Pandit a fost numită în funcția de secretar privat principal al lui Keir Starmer la începutul acestui an, după o carieră marcată de roluri strategice în administrația britanică.

Ea a condus anterior unitatea de politici din Downing Street în timpul mandatului lui Rishi Sunak și a fost șef de cabinet la directorul executiv al NHS England.

Deși Pandit este funcționar public, și nu o numire politică, mandatul său în echipa actualului premier a fost scurt.

Potrivit relatărilor BBC, Keir Starmer și-ar fi exprimat îngrijorarea că Pandit era „ineficientă” în gestionarea atribuțiilor de la Downing Street.

În același timp, o sursă din cadrul Guvernului a subliniat că ea continuă să se bucure de „încrederea și sprijinul” premierului.

Diferența de percepție a alimentat speculațiile privind tensiunile interne și posibilele neconcordanțe în modul de lucru al echipei guvernamentale.

Plecarea lui Pandit nu este un caz izolat. În ultimele 12 luni, două alte figuri-cheie și-au încheiat mandatul: Sue Gray, fost șef de cabinet, și Matt Doyle, director de comunicare.

Dacă aceștia doi erau numiri politice, Ninjeri Pandit provenea din corpul funcționarilor publici, ceea ce face retragerea sa cu atât mai notabilă.

Se estimează că Pandit va fi redistribuită într-o altă funcție în cadrul Guvernului.

Această tranziție are loc într-un moment delicat, în care autoritatea lui Keir Starmer este deja pusă la încercare de revoltele repetate din partea parlamentarilor laburiști de pe băncile din spate, care au contestat mai multe inițiative ale Guvernului înainte de pauza de vară.

În acest context, analiștii politici susțin că plecarea lui Ninjeri Pandit adaugă presiune asupra premierului, care ar putea fi nevoit să inițieze o remaniere a miniștrilor săi juniori pentru a restabili controlul și a transmite un semnal de stabilitate. Schimbările în echipă devin esențiale pentru menținerea autorității sale în fața unui partid care dă semne de fragmentare.

Mai mult, în plan extern, stabilitatea conducerii britanice joacă un rol important în relațiile cu partenerii europeni și globali.

Orice semn de slăbiciune sau lipsă de coerență în Downing Street ar putea diminua influența Regatului Unit în negocieri esențiale, inclusiv pe teme economice și de securitate.