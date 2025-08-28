Politica Ruptură în tabăra suveranistă. Piperea despre Georgescu: Nu e om de echipă







Europarlamentarul Gheorghe Piperea consideră că o eventuală desemnare a lui Călin Georgescu pentru funcția de prim-ministru nu ar reprezenta o opțiune viabilă. În opinia sa, fostul candidat la alegerile prezidențiale „nu este un om de echipă”, un lucru esențial într-o funcție executivă la asemenea nivel.

Gheorghe Piperea susține că desemnarea premierului intră în atribuțiile lui Nicușor Dan și se arată sceptic că acesta ar opta pentru Călin Georgescu. Mai mult, europarlamentarul avertizează că o astfel de alegere ar putea genera tensiuni în spațiul public.

„Nu va accepta nimeni să-l pună premier pe domnul Georgescu. Nicușor Dan e cel care desemnează. Nu-l va desemna și o să iasă iarăși cine știe ce supărare publică, în ce-l privește”, a precizat Piperea.

Acesta a adăugat că Georgescu are o viziune diferită asupra modului în care ar trebui făcută politica, ceea ce ar complica o eventuală colaborare instituțională.

„În al doilea rând, nu cred că se poate colabora cu domnul Georgescu. Nu este un om de echipă. Pentru el nu există partide politice sau, mă rog, există, dar sunt altceva decât modul în care vrea să facă el politică și istorie”, a punctat Gheorghe Piperea.

Europarlamentarul AUR a criticat modul în care sunt utilizate fondurile publice de către partidele politice din România. Potrivit acestuia, formațiunile politice sunt percepute negativ de cetățeni tocmai din cauza faptului că beneficiază de sume consistente de la bugetul de stat, cheltuite pe diverse proiecte și inițiative, uneori considerate discutabile.

Europarlamentarul a subliniat că inclusiv organizarea alegerilor este acoperită aproape integral din bani publici, nu din surse private, cum ar fi donațiile sau împrumuturile. Mai mult, acesta a atras atenția asupra unei practici controversate: restituirea donațiilor către cei care le-au oferit, în condițiile în care aceste contribuții ar trebui, în mod normal, să reprezinte sprijin voluntar.

„Sunt foarte mulți oameni care detestă partidele pentru că consumă, ca niște „termite”, niște bani de la stat, pe tot felul de proiecte și pe tot felul de ciudățenii, inclusiv pentru alegeri, care sunt finanțate aproape în totalitate din bani publici, nu din donații și din împrumuturi. Donațiile, văd, că și ele, deși ar trebui să fie daruri, se restituie celor care au făcut donațiile”, a explicat Gheorghe Piperea.

Gheorghe Piperea a mai subliniat că relația dintre Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și Călin Georgescu nu a suferit modificări semnificative față de trecut. Potrivit acestuia, Georgescu pare să se distanțeze de scena politică.

În legătură cu prezența fostului candidat prezidențial la Broșteni, Piperea a explicat că anumite segmente ale populației resimt nevoia unui lider cu o prezență puternică, capabil să-i însoțească în perioade dificile.

Referindu-se la poziția partidului, avocatul a declarat: „Din partea AUR, minus eu, probabil și din partea lui George Simion, toată deschiderea, în continuare, pentru domnul Georgescu”.

Cu toate acestea, el a observat o lipsă de reciprocitate, afirmând că Georgescu nu își dorește, cel puțin pentru moment, o reimplicare în viața politică.

„În partea cealaltă însă, la domnul Georgescu nu e aceeași deschidere. Dacă omul spune: lăsați-mă în pace, cel puțin o vreme, trebuie să-l lăsăm în pace”, a mai spus europarlamentarul AUR.

Piperea a mai menționat că, în eventualitatea în care candidatura lui Călin Georgescu ar fi supusă la vot în structurile de conducere ale formațiunii, este de așteptat ca majoritatea să o susțină. Totuși, el a precizat că personal ar alege să se abțină sau să voteze împotrivă, considerând că o astfel de propunere ar reprezenta „o pierdere”.

„Dacă se pune problema asta în organele de conducere ale partidului, cu siguranță că votul majoritar va fi să-l propună pe el, dar eu o să mă abțin sau o să votez împotrivă. De ce? Consider că este o pierdere de oportunitate să-l propui pe Georgescu”, a concluzionat Gheorghe Piperea în emisunea lui Ionuț Cristache, Gândul.