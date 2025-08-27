Social De ce nu se grăbește PSD cu data alegerilor din București. Grindeanu a dezvăluit obstacolul: Planul înaintea Candidatului







PSD evită să fixeze rapid data alegerilor pentru Primăria Capitalei, deoarece vrea mai întâi un plan comun pentru București. Apoi discuții privind numele candidatului și calendarul votului. Asta a transmis la Digi24, liderul interimar Sorin Grindeanu. Consideră că o dezbatere doar asupra numelui este otrăvită de ambiții, nu ține cont de interesul bucureștenilor. O afirmație care va face carieră în zilele următoare.

Președintele interimar al PSD a spus că scrutinul ar putea avea loc chiar în această toamnă. Dar a subliniat că ordinea corectă este programul pentru Capitală, abia apoi persoanele. Grindeanu a sugerat inclusiv o consultare informală cu președintele Nicușor Dan, fost Primar General, pe proiectele care ar trebui continuate sau corectate.

Strategia „Plan înainte de Candidat” vine după un val de sondaje și scenarii care au reaprins discuțiile despre o posibilă candidatură comună.

Grindeanu spune că ar prefera o formulă susținută de PSD, PNL și USR. Dar insistă că sustenabilitatea coaliției depinde de un angajament pe proiecte, nu de logica arzătoare a numelor. În urmă cu două zile, el avertiza că un tandem PNL–USR, fără PSD, ar risca să rupă coaliția. Semn că social-democrații văd Capitala drept un test major de stabilitate politică.

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a spus că PNL va avea candidat propriu și a amintit că între PSD și PNL există un acord de guvernare, nu unul electoral; în plus, „legea nu e negociabilă” în privința organizării alegerilor. Dinspre USR, Cătălin Drulă a evaluat la „șanse zero” ipoteza unui candidat comun al celor trei partide și a afirmat că președintele Nicușor Dan ar prefera luna noiembrie pentru scrutin. Aceste poziții arată că scenariul „unității” e, deocamdată, complicat.

Pentru PSD, miza amânării deciziei este dublă: să testeze compatibilitatea programatică într-o eventuală alianță largă și să evite un „casting” prematur care ar bloca negocierile. În același timp, menținerea dezbaterii la nivelul proiectelor — trafic și mobilitate, termoficare, investiții în infrastructură socială, guvernanță metropolitană — oferă partidelor spațiu de manevră în fața unui electorat sensibil la rezultate concrete, nu la etichete. Faptul că Grindeanu vorbește despre consultări informale cu Președintele sugerează dorința de continuitate pe proiecte, indiferent de cine intră în cursă.

Data poate fi stabilită rapid dacă există plan și majoritate pentru el. Fără acestea, anunțarea unui nume riscă să devină încă un episod de criză în coaliție.

Până la o decizie formală, toate variantele rămân deschise — de la candidat comun, la trei candidaturi separate. Însă echilibrul politic se va judeca mai întâi pe conținutul programului pentru București, consemnează Digi24.