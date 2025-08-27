EVZ Special Culisele carierei lui Coldea! Ce influență a avut Mirel Curea







Miercuri, 27 august, s-a ținut o nouă ediție a podcastului coordonat de jurnalistul și istoricul Dan Andronic pe canalul de YouTube „HAI România”. Invitatul acestei ediții a fost Mirel Curea, redactor-șef adjunct al platformei evz.ro și jurnalist cu peste trei decenii de activitate în presa scrisă românească.

Cei doi au adus în atenția publicului mai multe subiecte, printre care și momentul în care Mirel Curea l-a întâlnit pe Florian Coldea, fost director adjunct la Serviciul Român de Informații (SRI). „Da, l-am cunoscut personal. Era tânăr pe atunci. Era tânăr și ne punea vinul în pahare la petrecerile domnului general Gheorghe Dan, Dumnezeu să-l odihnească. Gheorghe Dan a fost șef la USLA (Unitatea Specială de Luptă Antiteroristă - n.r.) înainte de 1989. După 89, a ajuns șef la 2 și 15 , după aceea la Pașapoarte”, povestește Mirel Curea.

Dar ceea ce ține el să sublinieze este că Florian Coldea este nepotul lui Gheorghe Dan. „Coldea era băiatul lui tanti Anica, adică Floriana. Pe care, de fiecare dată când generalul Dan mă invita la nunta unuia din copii sau la botezul vreunui nepot îmi spunea să vin cu o singură condiție, dacă trimite prăjituri tanti Anica. Pentru că făcea niște prăjituri cum fac ardelencele, minunate. Era o femeie drăguță, o femeie la locul ei. Generalul Dan, de asemenea, un om serios, un om cinstit, un om demn. Eu nu știu cum a putut să apară din ei așa ceva”, spune jurnalistul cu referire la Florian Coldea.

Cei doi, Mirel Curea și Dan Andronic, arată că Florian Coldea, care mai târziu a devenit una dintre figurile centrale ale SRI și „Statului Paralel” în percepția publică, provine dintr-un mediu familial și social respectabil, „cuminte” și tradițional.

Dan Andronic menționează apoi că: „Ceea ce mai trebuie spus este că dacă Mirel Curea n-ar fi fost, Coldea n-ar fi ajuns ce a ajuns. Mirel a avut, așa, ca să zic, un rol, este bunicul binomului”, a detaliat istoricul. Andronic sugerează că Mirel Curea ar fi fost unul dintre catalizatorii care au permis formarea relației și mecanismului „binom SRI–DNA” mai târziu. Jurnalistul a venit apoi cu mai multe detalii „de culise” și spune cum generalul Gheorghe Dan și familia lui Coldea aveau probleme cu el, cum Florian nu reușise să treacă anul întâi la Politehnică, la Timișoara. Iar pe atunci, când rămâneai repetent în anul întâi, trebuia să dai examen de admitere încă o dată.

„Și generalul Dan, știind că am relații bune prin lumea medicală, m-a rugat să-i fac rost de un certificat medical pentru că doar așa puteai să repeți anul întâi. Și zic, păi, dacă are asemenea probleme, haideți mai bine să-l băgăm la Academia de Poliție, că acolo e loc, sigur că da. Și, într-adevăr, l-a dus la Academia de Poliție, la Facultatea de Informații (principalul centru de pregătire a viitorilor ofițeri SRI și alte servicii de informații - n.r.). Acolo a intrat fără probleme, a trecut clasa fără probleme. Dar n-a fost capabil să ia examenul de licență. Păi vremea aceea era greu, era mai complicat”, mai relatează Mirel Curea.

Jurnalistul explică cum, după aceea, i s-a cerut din nou ajutorul. Și că el a venit cu ideea de echivalare a gradului. „Eu știam cum e prin școlile militare, cum se poate echivala gradul de subofițer pe care îl are ca elev. Florian Coldea era elev plutonier sau ceva de acest gen. Dar exista posibilitatea să i se poată echivala gradul ca subofițer activ și să ajungă la Unitatea Specială de Luptă Antiteroristă, la SRI”, a mai relatat Curea.

Anul următor după evenimentele prezentate mai sus, jurnalistul spune că „s-a vorbit, s-a aranjat” și Florian Coldea a luat examenul de licență și de acolo „l-a preluat Mirel Curea împreună cu un alt prieten de-al nostru”, a completat Dan Andronic. După cele întâmplate, fostul adjunct de la SRI și-a luat gradele următoare și a ajuns mâna dreapta lui Dragoș Bănescu, conform celor declarate de Mirel Curea.

Ediția integrală a podcastului poate fi urmărită pe canalul de YouTube „HAI România”.