Ce spune fiul lui Mihai Leu despre accidentul avut în competiția dedicată memoriei marelui campion

Ce spune fiul lui Mihai Leu despre accidentul avut în competiția dedicată memoriei marelui campionSursa foto: Mihai Leu/Facebook
Marco Leu, fiul regretatului campion Mihai Leu, a ieșit zi cu mașina de pe traseul amenajat pe Bulevardul I.C. Brătianu din Timișoara. Și a lovit un autoturism parcat. S-a întâmplat la Campionatul Național de Super Rally care se desfășoară la Timișoara, în perioada 8-9 august.Creat de legendarul Mihai Leu, Super Rally este un eveniment unic în peisajul automobilismului românesc. Ediția din acest an, Trofeul Profi Timișoara, îi este dedicată chiar fondatorului său.

Anna Leu, promotor Super Rally: Ce s-a întâmplat face parte din lumea auto

Atât Anna Leu, cât și Marco Leu au vorbit despre incidentul din manșele de recunoașteri. Ei au explicat ce s-a întâmplat din punctul lor de vedere. Atât Marco Leu, cât și copilotul sunt acum în siguranâă. Cursa a fost reluată.

Anna Leu

Anna LeuSursa foto: Campionatul Național de Super Rally

 

"Am avut emoții, dar sunt emoții cu care sunt obișnuită. Ce s-a întâmplat face parte din lumea auto. Noi am luat foarte multe măsuri de securitate. Am adus multe parapeți pentru siguranța publicului, a spectatorilor. Pentru siguranța tuturor. La momentul actual totul e în regulă, cursa a luat startul din nou, mergem mai departe", a spus Anna Leu, promotorul Super Rally.

Marco Leu

Marco Leu Campionatul Național de Super Rally-Powered by Superbet.

 

Marco Leu spune că a fost o problemă tehnică

"Am venit, am încercat să frânez și am întâmpinat dificultăți la oprire. Am schimbat inferiorele până la a I-a, dar nu am reușit să oprim. Cel mai probabil a fost o problemă tehnică. Să vedem ce spune și mecanicul când desface mașina. Era un viraj fosrte dificil, nu am reușit să ne încadrăm. Nu aveam ce să forțăm.  Nu cred că am nimic să-mi reproșez. Am insistat ca copilotul să meargă să-și facă niște investigații suplimentare la spital. Mă bucur că măsurile de siguranță  au funcționat bine, și-au făcut treaba. Asta arată că ceea ce facem,  facem la un nivel înalt. Din păcate, am testat eu măsurile de securitate", a spus Marco Leu pentru pagina  Campionatul Național de Super Rally-Powered by Superbet.

Competiția de la Timișoara aduce împreună 26 de piloți de top din întreaga țară. Aceștia  concurează pe un traseu urban spectaculos, cu start din Piața Iancu Huniade.

Accident

Sursa foto: infotrafic timisoara/stiri de timis

Ce spun organizatorii despre acciddent

În cadrul evenimentului Super Rally Timișoara, Marco Leu, aflat la volanul Audi-ului R8 cu care făcea o parcurgere demonstrativă a traseului, a întâmpinat, cel mai probabil, o problemă tehnică la sistemul de frânare. Vehiculul a părăsit traseul și a intrat într-un parapet de beton amplasat special pentru protecție.  Acesta este punctul de vedere al organizatorilor competiției.
"Măsură care a prevenit orice risc pentru participanți sau public. Cu excepția avarierii unui autoturism parcat în apropiere.Subliniem că mașina se afla într-o prezentare demonstrativă, fără caracter competitiv. Atât Marco Leu, cât și copilotul Valentin Hard se află în perfectă siguranță. În spirit preventiv, copilotul a optat pentru verificări medicale suplimentare", a transmis într-o postare Campionatul Național de Super Rally-Powered by Superbet.

Super Rally

Sursa foto: Campionatul Național de Super Rally

Singura competiție auto din România care aduce cursele în centrul marilor orașe

Circuitul temporar va traversa Bulevardul I.C. Brătianu și strada Michelangelo. Fiecare manșă cronometrată va fi parcursă de piloți de trei ori – o provocare de viteză, una tehnică și una de anduranță.Este singura competiție auto din România care aduce cursele în centrul marilor orașe s-a întoars pentru a treia oară în orașul de pe Bega. Timișoara s-a transformat într-o scenă a vitezei și adrenalinei. Evenimentul atrage turisti, fani ai motorsportului, din tara si din străinatate.

Fostul mare internațional la fotbal, timișoreanul Cosmin Contra, a venit la Trofeul Profi pentru a încerca experiența Super Rally. A făcut-o din dreapta lui Radu Benea în Ferrari 488 Challenge.

Cosmin Contra

Sursa foto: Campionatul Național de Super Rally

