Politica Nicușor Dan: SRI este al meu! Bolojan și Grindeanu îl refuză







Tema de ieri a fost SRI și SIE și propunerile de nume. Ele au stârnit ieri un val de comentarii. Dar o afirmație atribuită președintelui Nicușor Dan – „Directorul SRI este al meu, eu îl pun, e funcția mea!” – a circulat și mai intens miercuri seară pe rețele sociale. Pare a fi o speculație, nu există o transcriere oficială sau înregistrare publică. Sursele sunt postări virale, nu documente instituționale, așa că vorbim despre o relatare neconfirmată. Dar care descrie extrem de plastic o luptă dură ce se duce zilele acestea. Cu o mobilizare a resurselor politice și mediatice pe măsură.

În declarațiile sale oficiale din iulie, șeful statului a spus: propunerile pentru conducerile SRI și SIE „vor veni de la mine”, după consultarea partidelor. Iar numirile sunt votate de Parlament. Adică exact ceea ce prevăd legile în vigoare. Potrivit cadrului legal, directorul SRI este numit de Parlament, la propunerea Președintelui, după audierea comisiilor de specialitate; procedură similară există și pentru SIE.

Contextul politic a fost încins de informații neoficiale privind numele pe care președintele le-ar avea în vedere: avocatul Gabriel Zbârcea pentru SRI și diplomatul Marius-Gabriel Lazurca pentru SIE. Eu am afirmat că adevărata propunere făcută de Nicușor Dan pentru SRI era Valentin Naumescu.

Presa și politicienii cu nuanțe neo-marxiste a notat că ambii sunt asociați public cu o zonă ideologică conservatoare/suveranistă. Ceilalți au comentat că sunt oameni cu un parcurs profesional remarcabil. Despre Valentin Naumescu s-a scris că este anti-Trump și apropiat de ideologia tip Soros. Sunt însă tot scenarii, până la o nominalizare oficială trimisă Parlamentului.

Reacțiile celor doi lideri ai partidelor de guvernare au nuanțat rapid discuția. Premierul liberal Ilie Bolojan a transmis, la Antena 3, că e nevoie de dialog și consens politic pentru desemnarea șefilor serviciilor, tocmai pentru a asigura un vot majoritar în Legislativ. Adică, un NU diplomatic. În aparență un mesaj de stabilitate instituțională și de coerență a coaliției. Dar și un semnal către partenerii euro-atlantici că România își tratează serios funcțiile-cheie din arhitectura de securitate.

La Digi24, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a fost și mai tranșant: a numit „simple speculații” listele vehiculate și a spus limpede că PSD nu poate susține la vârful SRI/SIE o persoană care vine din zona AUR, partid cu un discurs frecvent anti-UE. În viziunea sa, nominalizările trebuie să fie compatibile cu interesul național și cu sistemul de alianțe al serviciilor românești.

Dincolo de retorica de campanie, problema este clară: Președintele ar vrea să propună singur, liderii PNL și PSD îi spun că nu asta este calea. Și au dreptate: Parlamentul decide. În absența unei propuneri oficiale, orice „SRI este al meu” rămâne o formulă de culise menită să testeze limitele de influență ale Cotroceniului într-o coaliție fragilă. Iar răspunsurile lui Bolojan și Grindeanu indică aceeași linie roșie: fără majoritate nu există numiri, iar fără compatibilitate cu angajamentele euro-atlantice nu există susținere politică.

În opinia mea, miza reală depășește jocul de nume. Sau cel puțin așa ne-am dori să fie.

România are nevoie de conduceri ale serviciilor care să inspire încredere partenerilor, să readucă predictibilitate în cooperarea externă și să evite polarizarea internă. Orice tentativă de a instrumentaliza politic SRI/SIE – fie și la nivel de percepție publică – se lovește de două filtre dure: legea și votul. Iar deocamdată, exact acestea două dau tonul: consultare, consens, majoritate. În ciuda a ceea ce crede G4 Media & Co...