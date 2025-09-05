Economie Nasty Vlădoiu, președintele Camerei de Comerț România-Ucraina: Platforma „Rebuilding Ukraine” este o șansă pentru țara noastră! Am adunat peste 200 de companii românești







România are o platformă economică cu care poate participa la reconstrucția Ucrainei. Rănile provocate de atacul Rusiei trebuie să fie vindecate.

Într-un interviu exclusiv cu prof. univ. dr. Nasty Vlădoiu, președintele Camerei de Comerț Bilaterale România-Ucraina, am vorbit despre Plataforma „Rebuilding Ukraine”, reconstrucția Ucrainei și relația bilaterală.

EVZ: Domnule Nasty Vlădoiu, cum s-a născut Platforma „Rebuilding Ukraine” şi ce obiective are?

Nasty Vlădoiu: Platforma „Rebuilding Ukraine” s-a născut dintr-o viziune clară: reconstrucţia Ucrainei nu poate fi tratată ca un simplu program prin care se poate ajunge la anumite finanţări, ci ca o şansă strategică de dezvoltare pentru întreaga regiune. România, prin poziția sa geografică, capacitatea logistică şi resursa umană disponibilă, poate deveni unul dintre motoarele reconstrucției Ucrainei. De aceea, am creat un cadru instituţional dedicat prin această platformă, care adună deja peste 200 de companii româneşti interesate să contribuie activ, legal şi profesionist la reconstrucția Ucrainei.

EVZ: Este o inițiativă exclusiv economică sau are şi alte dimensiuni?

Nasty Vlădoiu: Este mult mai mult decât un simplu demers economic. Este o platformă de diplomaţie comercială bilaterală aplicată, care funcţionează ca un instrument de construcție a încrederii reciproce între România și Ucraina. Într-o lume în care diplomația tradițională e tot mai mult completată de colaborări economice şi societale, această platformă joacă un rol catalizator în pregătirea terenului pentru ceea ce eu consider inevitabil: semnarea unui Parteneriat Strategic autentic între ţările noastre.

EVZ: Forumurile „Rebuilding Ukraine”, care au fost organizate de Camera de Comerţ Bilaterală România-Ucraina la Bucureşti, în 2023 şi 2024, au avut inclusiv o recunoaştere oficială. Ce ne puteți spune despre această situație?

Nasty Vlădoiu: Da, într-adevăr, edițiile din 2023 şi 2024 ale Forumului „Rebuilding Ukraine” s-au desfăşurat sub Înaltul Patronaj al Prim-miniștrilor României și Ucrainei. Această recunoaștere instituțională la cel mai înalt nivel a validat eforturile noastre şi a consolidat ideea că România este un partener strategic pentru Ucraina, nu doar un vecin solidar. Forumul „Rebuilding Ukraine” nu a fost şi nu va fi doar un eveniment, ci o platformă reală de lucru în care s-au reunit guverne, ambasade, camere de comerț, investitori, organizații internaționale, reprezentanţi ai societății civile şi, nu în ultimul rând, ai mediului de afaceri. Îmi doresc foarte mult ca, pentru a treia oară consecutiv, Forumul „Rebuilding Ukraine”, care va fi organizat de Camera de Comerţ Bilaterală România-Ucraina în luna noiembrie a acestui an, să primească Înaltul Patronaj al Prim-miniştrilor român și ucrainean.

EVZ: Ce efecte concrete a avut această Platformă pentru companiile româneşti?

Nasty Vlădoiu: Platforma a creat un cadru organizat, predictibil şi profesionist pentru participarea românească la reconstrucția Ucrainei. Am adus împreună firme mari și mici, antreprenori din toată ţara, am conectat nevoile din Ucraina cu soluțiile disponibile în România. Mai mult, am asigurat transparență, comunicare directă cu autoritățile ucrainene şi sprijin constant pentru obţinerea de informații corecte despre proceduri, proiecte şi finanţări.

EVZ: Ce așteptați concret de la autoritățile române în acest proces?

Nasty Vlădoiu: Așteptăm ca statul român să continue ceea ce a început bine, şi salut, aici, implicarea Guvernului României prin Grupul interministerial pentru reconstrucţia Ucrainei. Dar, este nevoie de o strategie națională dedicată, un plan coerent, bugetat, coordonat, care să implice mediul de afaceri, universităţile, regiunile de graniță, misiunile diplomatice şi societatea civilă. România poate şi trebuie să devină poarta occidentală a reconstrucției Ucrainei. Iar acest rol trebuie asumat acum.

EVZ: Și din partea Ucrainei?

Nasty Vlădoiu: Ucraina are nevoie de stabilitate, de infrastructură refăcută, dar şi de parteneri oneşti şi de încredere. România poate fi un astfel de partener dacă vom continua pe linia seriozităţii şi a solidarităţii reale. Am semnat deja un Memorandum cu Ambasada Ucrainei în România, care oferă un cadru de lucru organizat. Dar trebuie trecut la nivelul următor, şi aici este necesară intervenția guvernelor. Din partea ucraineană există deschidere şi apreciere în ceea ce priveşte proiectul „Rebuilding Ukraine”. Acum este momentul să urcăm relaţia pe o treaptă superioară - de la colaborare, la parteneriat strategic autentic.

EVZ: Ucraina v-a decorat recent cu o distincţie de stat. Ce înseamnă asta pentru dumneavoastră?

Nasty Vlădoiu: Este, într-adevăr, o onoare pe care o preţuiesc profund. Am fost onorat să primesc Ordinul de Stat „Pentru Merit” - Clasa a III-a, conferit de Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, care mi-a fost înmânat, cu ocazia Zilei Statalității Ucrainene, de către E.S. Ihor Prokopchuk, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Ucrainei în România. Ordinul a fost acordat avându-se în vedere „implicarea constantă în consolidarea parteneriatului româno-ucrainean, în special în domeniile economic, cultural și diplomatic”. Nu privesc această distincție ca pe o recunoaştere personală, ci mai degrabă ca pe o validare instituţională a efortului pe care Camera de Comerţ Bilaterală România-Ucraina îl face de ani buni pentru construirea unei punţi reale între cele două țări.

EVZ: Bănuiesc că a fost efortul unei echipe...

Nasty Vlădoiu: Bineînțeles! Această distincţie aparține şi echipei mele, şi tuturor partenerilor noştri: companii, oficiali, experţi, care se implică și cred în acest proiect. Aici, vreau să subliniez că, recent, am avut onoarea de a fi invitat și a participa la un set de evenimente deosebite, precum cele dedicate Zilei Independenței Ucrainei din data de 24 August și „National Prayer Breakfast” din data de 25 August, organizat sub patronajul Președintelui Ucrainei, care a reunit oficiali și personalități din întreaga lume. Cu acest prilej, am legat prietenii, am stabilit contacte deosebite cu reprezentanți din întreaga lume și am avut plăcerea și onoarea de a întâlni înalți oficiali ucraineni, cu care am avut dialoguri fructuoase cu privire la procesul de reconstrucție al Ucrainei, la care România a fost invitată să participe.

EVZ: Cum vedeți viitorul relaţiilor România-Ucraina în acest context?

Nasty Vlădoiu: „Rebuilding Ukraine” este o platformă-pilot, care anticipează exact ceea ce urmează şi care poate fi considerată un pilon de susţinere pentru transformarea relației bilaterale într-un Parteneriat Strategic. România nu doar că ajută Ucraina, dar putem spune fără teama de a greşi, că România investeşte într-un vecin democratic, care va deveni parte a Uniunii Europene, şi aici, când vorbesc despre investiții, nu mă refer, neapărat, la dimensiunea materială. Acest proiect ne apropie nu doar instituţional, ci şi uman, economic şi valoric. Este un moment care trebuie asumat ca proiect de ţară.

EVZ: Aveți un mesaj pentru mediul de afaceri din România?

Nasty Vlădoiu: Da. Mesajul meu este: implicați-vă acum, nu mai târziu! Reconstrucţia Ucrainei este un proces de durată, dar oportunitățile reale apar încă din faza de planificare și prioritizare. Companiile care intră acum în acest flux de colaborare vor fi partenerii preferați de mâine. Prin Platforma „Rebuilding Ukraine”, oferim un canal sigur, instituţional, prin care firmele românești pot contribui la un proiect istoric. Este, în același timp, o responsabilitate și o oportunitate unică.

EVZ: Domnule președinte, vă mulțumim pentru explicații!

Nasty Vlădoiu: Mulțumesc și eu Evenimentului Zilei pentru interes! Cred cu convingere că istoria nu se construieşte doar cu fonduri şi planuri, ci și cu încredere, viziune şi voinţă comună, istoria nu se scrie doar cu arme sau tratate, ci și cu proiecte, cu muncă susținută și cu încredere. Iar România şi Ucraina pot să scrie împreună o pagină de stabilitate şi dezvoltare pentru întreaga regiune. Asta încercăm să facem.