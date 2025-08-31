International Meta anunță noi schimbări pentru chatboturile AI folosite de adolescenți







Meta Platforms a anunțat modificări temporare ale politicilor privind chatboturile de inteligență artificială accesate de adolescenți, în urma îngrijorărilor legate de siguranță și de conversațiile „romantice” nepotrivite. „Pe măsură ce comunitatea noastră crește și tehnologia evoluează, învățăm continuu despre modul în care tinerii pot discuta cu aceste instrumente și ne consolidăm măsurile de protecție în consecință”, a anunțat compania, conform CNBC.

Compania va antrena chatboturile astfel încât acestea să nu mai răspundă minorilor la subiecte sensibile, precum autovătămarea, suicidul sau tulburările alimentare, și să evite conversațiile cu tentă romantică, a afirmat un purtător de cuvânt. În aceste situații, adolescenții vor fi îndrumați către resurse de specialitate.

Adolescenții care folosesc aplicațiile Meta, precum Facebook și Instagram, vor avea acces doar la chatboturi AI destinate educației sau dezvoltării abilităților.

Compania a anunțat că schimbările vor fi introduse treptat, în următoarele săptămâni, în țările vorbitoare de limbă engleză, dar nu a precizat cât timp vor rămâne valabile.

Decizia a fost luată pe fondul presiunilor politice tot mai mari. Senatorul republican Josh Hawley a anunțat săptămâna trecută o investigație asupra Meta, după ce Reuters a dezvăluit că chatboturile companiei au purtat conversații „romantice” cu minori, inclusiv cu copii foarte mici.

Un document intern citat arăta că un chatbot i-ar fi putut spune unui copil de opt ani: „Fiecare parte din tine este o capodoperă – o comoară pe care o preţuiesc profund”.

Meta a respins validitatea acestor instrucțiuni și a precizat că ele au fost eliminate.

Organizațiile pentru siguranța copiilor atrag, la rândul lor, atenţia. Common Sense Media a publicat joi o evaluare a Meta AI, concluzionând că tehnologia „nu ar trebui folosită de nicio persoană sub 18 ani” și descriind sistemul drept „periculos și nesigur”.

„Nu este un produs care are nevoie doar de ajustări, ci de o reconstrucţie totală, cu siguranţa ca prioritate absolută”, a spus James Steyer, CEO-ul companiei.

O nouă investigație Reuters a identificat pe platformele Meta zeci de chatboturi AI „flirty”, create pe baza imaginii unor celebrități precum Taylor Swift, Scarlett Johansson, Anne Hathaway și Selena Gomez. Aceste chatboturi au generat la cerere imagini fotorealiste cu vedetele în ipostaze sexuale. Meta a recunoscut că acest tip de conținut încalcă regulile companiei și a anunțat că va întări politicile pentru a preveni abuzurile.