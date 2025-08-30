Economie Avantajele neștiute ale cardurilor bancare. Tactici prin care băncile încearcă să elimine numerarul







În ultimii ani, plățile cu cardul au devenit tot mai populare în România, oferind consumatorilor o modalitate rapidă și comodă de a efectua tranzacții. Potrivit BNR, numărul terminalelor de plată POS a crescut semnificativ în ultimii ani, semn că românii se adaptează acestei tendințe. Spre deosebire de numerar, cardul elimină grija măruntului și facilitează achizițiile online, precum și plata facturilor, fără a fi nevoie să stai la cozi sau să te deplasezi la ghișee. Totuși, mulți români sunt reticenți în a le folosi la tot pasul.

Cardul este direct legat de contul bancar, care joacă un rol esențial în gestionarea banilor. Prin IBAN-ul contului, utilizatorii pot primi salariul, transfera bani rapid și gestiona fondurile în siguranță.

Datele cardului trebuie protejate cu atenție, fiind utilizate doar în contexte sigure. În esență, cardul reprezintă cheia care deschide accesul la cont și permite plata rapidă a utilităților, taxelor și impozitelor.

Aplicațiile bancare contribuie la controlul cheltuielilor, oferind informații detaliate despre fiecare tranzacție, inclusiv ziua, ora și comerciantul. Aceste aplicații elimină nevoia de a păstra bonuri sau de a nota manual cheltuielile. Plata online a facturilor sau a taxelor devine astfel mai simplă și mai sigură. Platforme precum ghișeul.ro permit efectuarea plăților de acasă, fără comisioane și cu confirmare imediată, oferind și un istoric complet al plăților.

Siguranța este un alt avantaj major al plăților cu cardul. În cazul pierderii cardului, utilizatorii pot bloca imediat contul prin aplicație, protejându-și fondurile. De asemenea, cardurile oferă beneficii suplimentare, cum ar fi programele de fidelitate sau cash-back, care returnează un procent din cheltuieli la anumite tranzacții.

De exemplu, Mastercard le oferă utilizatorilor posibilitatea de a primi 10% cashback în fiecare marți, într-o promoție valabilă între 1 iulie și 30 septembrie.

Clienții care plătesc cu telefonul la terminalele POS din locații fizice din străinătate, precum restaurante, baruri, terase sau magazine, și folosesc un card înscris în program, beneficiază de rambursarea a 10% din valoarea tranzacției, până la 15 lei per plată și maximum 50 de lei pe card.

Popularitatea cardurilor este susținută de digitalizarea plăților și de infrastructura de plată în continuă dezvoltare. Numărul terminalelor POS din România a crescut semnificativ în ultimii ani. În mult, majoritatea dintre acestea acceptă plăți contactless.

Preferința pentru plățile digitale este mai accentuată în rândul tinerilor. Peste două treimi dintre consumatorii cu vârste între 18 și 24 de ani folosesc cardul pentru cumpărături fizice și online, comparativ cu aproximativ jumătate dintre persoanele cu vârste între 55 și 65 de ani, conform unui studiu recent.

Totodată, mulți tineri aleg să salveze cardurile în portofele digitale pentru o experiență de cumpărături mai rapidă și mai sigură.

Un alt avantaj al plăților digitale este siguranța ridicată. Tehnologii precum tokenizarea protejează informațiile cardului, înlocuindu-le cu coduri imposibil de descifrat, ceea ce reduce semnificativ riscul fraudelor.

Totodată, inteligența artificială contribuie la identificarea tranzacțiilor suspecte și prevenirea eventualelor fraude, oferindu-le utilizatorilor o experiență de plată mai sigură și mai simplă.