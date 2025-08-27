Economie Băncile îți condiționează accesul la propriii bani. Avocat: Legislația e mult în urma realităților actuale







ING Bank introduce o schimbare semnificativă pentru clienții din România. Începând cu luna septembrie, conturile nu vor mai putea fi accesate prin browserul de pe telefon. Astfel, banca recomandă folosirea exclusivă a aplicației mobile, ca parte a măsurilor suplimentare de securitate. Avocatul Daniel Velicu afirmă că această schimbare ar putea fi percepută ca o presiune exercitată asupra clienților pentru a-i determina să deschidă mai multe conturi bancare.

Decizia băncii a generat nemulțumiri în rândul clienților, mai ales printre cei care foloseau logarea rapidă prin browser. Reprezentanții instituției subliniază că măsura urmărește protejarea datelor personale și reducerea riscului de fraudă online.

„Ar putea fi o presiune pentru a-ți deschide mai multe conturi bancare. Legislația e mult în urma realităților actuale. Vorbim despre o legislație care nu reglementează detalii de finețe precum aceasta”, ne-a spus avocatul Daniel Velicu.

ING Bank a hotărât să elimine accesul la conturile HomeBank prin browserul mobil, invocând necesitatea unor măsuri sporite de securitate. Platforma, deși populară în România, a devenit vulnerabilă în fața atacurilor cibernetice tot mai sofisticate.

Conectarea prin browser expune utilizatorii la riscuri suplimentare, precum phishing sau site-uri false care imită pagina oficială. Prin eliminarea acestei opțiuni, ING urmărește să reducă vulnerabilitățile și să direcționeze clienții către aplicația mobilă oficială, unde autentificarea se face prin metode biometrice și notificări push.

Decizia băncii reflectă o tendință generală în industria bancară: tot mai multe instituții aleg să ofere servicii de online banking prin aplicații dedicate, mai sigure și mai ușor de actualizat. În acest fel, ING reduce riscurile asociate

Măsura privind accesul HomeBank prin browser nu este singura modificare recentă a băncii. ING a revizuit procesul de reînnoire a cardurilor, atât fizice, cât și virtuale, pentru a simplifica pașii necesari și a reduce timpul de așteptare.

Totodată, au fost modificate limitele pentru încasările instant prin card, ca răspuns la cererea tot mai mare pentru plăți rapide și sigure și pentru a preveni eventualele fraude. În plus, banca a anunțat îmbunătățiri generale ale sistemului HomeBank, concentrate pe stabilitatea și viteza tranzacțiilor. Astfel, limitarea accesului prin browser este însoțită de investiții în optimizarea aplicației mobile, menite să ofere utilizatorilor o experiență mai sigură și mai fluidă.