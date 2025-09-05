Social

Grevă în aeroporturile din Portugalia până la începutul lui 2026. MAE recomandă verificarea zborurilor

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi informează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Portugalia că Sindicatul Industriilor Metalurgice și Industriilor Conexe (SIMA) și Sindicatul Transporturilor (ST) au anunțat declanșarea unei greve a personalului de asistență tehnică la sol (handling) din aeroporturile din Lisabona, Porto, Faro și Funchal.

Grevă în Portugalia, în perioada 3 septembrie 2025 și 2 ianuarie 2026

Greva este programată să aibă loc între 3 septembrie 2025 și 2 ianuarie 2026, până la ora 24:00, conform următorului calendar:

  • în perioadele 3 - 9 septembrie, 12 - 15 septembrie, 19 - 22 septembrie şi 25 - 28 septembrie;
  • în perioadele 3 - 6 octombrie, 10 - 13 octombrie, 17 - 20 octombrie, 24 - 27 octombrie;
  • în perioadele 7 - 10 noiembrie, 14 - 17 noiembrie, 12 - 24 noiembrie, 28 noiembrie - 1 decembrie;
  • în perioadele 5 - 8 decembrie, 12 - 15 decembrie, 19 decembrie 2025 - 2 ianuarie 2026.

Informații utile pentru pasagerii români

Din cauza acestei greve, sunt așteptate întârzieri și perturbări în programul zborurilor. Datele privind companiile aeriene afectate de grevă sunt actualizate constant pe site-ul https://www.portway.pt/pt/media/noticias/.

Bagaj Aeroport

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351.213.968.812, +351.213.979.982, +351.213.966.463 și +351.213.960.866. Apelurile la ultimele două numere sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate non-stop de operatorii Call Center.

Cetățenii români aflați în situații dificile sau de urgență pot apela și telefonul de urgență al Ambasadei României la Lisabona: +351.927.411.628.

Altă grevă din acest an

Reamintim că tot în acest an, în luna mai, Federația Sindicatelor din Agricultură, Alimentație, Băuturi, Hoteliere și Turism din Portugalia (Fesaht) și Sindicatul Lucrătorilor din Sectorul Serviciilor (Sitese) au declanșat o grevă în sectoarele de distribuție, hoteluri și turism.

Greva anunțată de Fesaht viza angajații din agricultură, industria alimentară, băuturi, tutun și silvicultură, precum și lucrătorii din hipermarketuri și supermarketuri. Acțiunea include și companiile de curățenie și servicii similare, hotelurile, sectorul.

Scopul grevei era să ceară creșterea salariilor și pensiilor, stabilirea unor prețuri maxime la bunurile esențiale, impozitarea profiturilor companiilor, apărarea drepturilor angajaților, garantarea dreptului la locuință și combaterea creșterii costului vieții și a exploatării.

