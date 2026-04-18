Momentul în care Ion Iliescu s-a resemnat. A știut că pierde marea bătălie din 1996
- Nicolae Comănescu
- 18 aprilie 2026, 10:04
Istoria alegerilor prezidențiale din 1996, povestită de Ioan Mircea Pașcu. Fostul ministru al Apărării a fost invitat, vineri, la podcastul Evenimentul Istoric, moderat de Dan Andronic și difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. Ion Iliescu a fost învins în acel an de Emil Constantinescu și a cedat fotoliul de la Cotroceni până în 2000, când avea să-l recâștige.
„După părerea mea, Iliescu atunci a vrut să piardă. Știa că pierde. Și să vă dau câteva exemple. De pildă era la ultima dezbatere cu Constantinescu. Venise Caramitru, Dumnezeu să-l ierte, pe care l-am cunoscut de dinainte de Revoluție, l-a învățat să facă chestia aia cu ochelarii, nu știu ce, crezi în Dumnezeu, nu știu ce, nu știu cum”, a povestit Pașcu.
„Când a vorbit, că așa a ieșit, a vorbit domnul Iliescu și după aia a vorbit domnul Constantinescu. Când a vorbit domnul Constantinescu și a vorbit despre nu știu ce preot de la Athos, am zis, băi, frate, ăsta nu rezonează cu, știi. Caramitru era fiert, fiert, a plecat înnegurat de acolo, de la televiziune. Dar în timpul ăsta, au fost niște întrebări și una dintre întrebări era bazată pe niște informații false.
A refuzat să iasă la bătaie
Era legat de Cico Dumitrescu, nu știu ce, o chestiune. Și vreau să vă spun că i s-a spus lui Iliescu. Vedeți că asta e falsă. Aici puteți să prindeți și să mergeți pe fir în sus. Și Meleșcanul era cel care se bătea. Dar, n-a vrut, Iliescu a spus nu. Și a refuzat să ia această chestiune, care dacă ar fi fost exploatată, cine știe cum mai curgea pentru el. Tocmai pentru că el și-a dat seama, după părerea mea, și-a dat seama că partidul nu are șanse să câștige. Și atunci a fost un plan din afară, suspiciunea mea, nu pot să certific”, a mai spus fostul ministru al Apărării.
Care este de părere că Ion Iliescu înțelesese că trebuie să plece de la conducerea țării în acel moment. Și a făcut-o pe modul silențios.
Ce s-a întâmplat după eșecul de la alegeri
„Și Iliescu a înțeles acest joc și a spus nu. M-au câștigat, să ia ei totul. Și motto-ul lui, pe care ni l-a spus de mai multe ori, a fost, în politică. Timing-ul e cel mai important lucru. Să știi când acționezi.” Ce s-a întâmplat la sediul partidului în noaptea alegerilor este edificator.
„După ce am pierdut, aveam sediu de campanie undeva pe lângă Cișmigiu. Ulterior, cred că a avut acolo CDR-ul. Cum stăteam acolo toți fierți că pierdusem alegerile, apare Iliescu însoțit de doamna Nina. Pentru prima oară când Nina a ieșit în public. Pentru că doamna Nina nu mergea decât la vot. Erau împreună, spunea două, trei cuvinte și asta pentru că a fost o înțelegere între ei.
Atunci a venit însoțit și era numai un zâmbet. Domnule, ce faceți? El ne încuraja pe noi. Și atunci mi-am dat seama că de fapt el a urmărit această chestiune și a făcut foarte bine, pentru că în afară acest gest a contat enorm că a părăsit puterea în mod democratic”, a mai povestit invitatul emisiunii.