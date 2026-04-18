Momentul în care Ion Iliescu s-a resemnat. A știut că pierde marea bătălie din 1996







Istoria alegerilor prezidențiale din 1996, povestită de Ioan Mircea Pașcu. Fostul ministru al Apărării a fost invitat, vineri, la podcastul Evenimentul Istoric, moderat de Dan Andronic și difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. Ion Iliescu a fost învins în acel an de Emil Constantinescu și a cedat fotoliul de la Cotroceni până în 2000, când avea să-l recâștige.

„După părerea mea, Iliescu atunci a vrut să piardă. Știa că pierde. Și să vă dau câteva exemple. De pildă era la ultima dezbatere cu Constantinescu. Venise Caramitru, Dumnezeu să-l ierte, pe care l-am cunoscut de dinainte de Revoluție, l-a învățat să facă chestia aia cu ochelarii, nu știu ce, crezi în Dumnezeu, nu știu ce, nu știu cum”, a povestit Pașcu.

„Când a vorbit, că așa a ieșit, a vorbit domnul Iliescu și după aia a vorbit domnul Constantinescu. Când a vorbit domnul Constantinescu și a vorbit despre nu știu ce preot de la Athos, am zis, băi, frate, ăsta nu rezonează cu, știi. Caramitru era fiert, fiert, a plecat înnegurat de acolo, de la televiziune. Dar în timpul ăsta, au fost niște întrebări și una dintre întrebări era bazată pe niște informații false.

Era legat de Cico Dumitrescu, nu știu ce, o chestiune. Și vreau să vă spun că i s-a spus lui Iliescu. Vedeți că asta e falsă. Aici puteți să prindeți și să mergeți pe fir în sus. Și Meleșcanul era cel care se bătea. Dar, n-a vrut, Iliescu a spus nu. Și a refuzat să ia această chestiune, care dacă ar fi fost exploatată, cine știe cum mai curgea pentru el. Tocmai pentru că el și-a dat seama, după părerea mea, și-a dat seama că partidul nu are șanse să câștige. Și atunci a fost un plan din afară, suspiciunea mea, nu pot să certific”, a mai spus fostul ministru al Apărării.

Care este de părere că Ion Iliescu înțelesese că trebuie să plece de la conducerea țării în acel moment. Și a făcut-o pe modul silențios.

„Și Iliescu a înțeles acest joc și a spus nu. M-au câștigat, să ia ei totul. Și motto-ul lui, pe care ni l-a spus de mai multe ori, a fost, în politică. Timing-ul e cel mai important lucru. Să știi când acționezi.” Ce s-a întâmplat la sediul partidului în noaptea alegerilor este edificator.

„După ce am pierdut, aveam sediu de campanie undeva pe lângă Cișmigiu. Ulterior, cred că a avut acolo CDR-ul. Cum stăteam acolo toți fierți că pierdusem alegerile, apare Iliescu însoțit de doamna Nina. Pentru prima oară când Nina a ieșit în public. Pentru că doamna Nina nu mergea decât la vot. Erau împreună, spunea două, trei cuvinte și asta pentru că a fost o înțelegere între ei.

Atunci a venit însoțit și era numai un zâmbet. Domnule, ce faceți? El ne încuraja pe noi. Și atunci mi-am dat seama că de fapt el a urmărit această chestiune și a făcut foarte bine, pentru că în afară acest gest a contat enorm că a părăsit puterea în mod democratic”, a mai povestit invitatul emisiunii.