Nicușor Constantinescu, fost șef al CJ Constanța, va fi eliberat temporar din închisoare, din cauza bolii. Decizia e definitivă

Înalta Curte a decis suspendarea pentru trei luni a executării pedepsei în cazul lui Nicușor Constantinescu, condamnat la 10 ani de închisoare pentru corupție și abuz în serviciu. Măsura este definitivă. Fostul președinte al Consiliului Județean Constanța suferă de cancer la pancreas și are nevoie urgent de tratament specializat.

Pe 18 martie, Curtea de Apel București a decis suspendarea executării pedepsei pentru o perioadă de trei luni în cazul lui Nicușor Constantinescu, fost președinte al Consiliului Județean Constanța. Măsura a venit după o cerere depusă de ex-demnitar, care a invocat probleme de sănătate. Hotărârea nu era, însă, definitivă și a fost atacată de procurori.

Marți, 31 martie, ÎCCJ a judecat contestația, iar magistrații i-au acordat câștig de cauză fostului baron de Constanța.

“Desfiinţează, în parte, sentinţa penală atacată şi, în rejudecare dispune: Întreruperea executării pedepsei de 10 ani închisoare, dispusă prin sentinţa penală nr. 142F/29.07.2016 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în dosarul nr. 6854/2/2014, definitivă prin Decizia penală nr. 239/A/11.07.2019 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în baza căreia a fost emis M.E.P.Î. nr. 398 din 11.07.2019, precum şi a oricăror alte mandate de executare a pedepsei închisorii emise pe numele persoanei condamnate, pentru o perioadă de 3 (trei) luni. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale atacate care nu contravin prezentei. Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea contestaţiei formulată de Parchet rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 31 martie 2026”, a stabilit Înalta Curte.

Românii nu mai sunt dispuși să plătească sume mari vacanța de Paști
Românii nu mai sunt dispuși să plătească sume mari vacanța de Paști
Ambasadorul SUA confirmă recunoașterea lui Nicușor Dan și contrazice scenariile lansate de Călin Georgescu
Ambasadorul SUA confirmă recunoașterea lui Nicușor Dan și contrazice scenariile lansate de Călin Georgescu
Nicușor Constantinescu, fost baron PSD. Sursa foto: colaj EVZ

Fostul baron PSD va părăsi Penitenciarul Jilava pentru trei luni

Astfel, Nicușor Constantinescu va părăsi Penitenciarul Jilava pentru perioada de trei luni, însă va fi supus unor obligații stricte de supraveghere.

Acesta nu va avea dreptul să părăsească teritoriul României și va trebui să se prezinte periodic la organele de poliție. De asemenea, nu își va putea schimba locuința fără informarea autorităților competente.

Nicușor Constantinescu, condamnat la închisoare în 2019

Nicușor Constantinescu este condamnat definitiv din iulie 2019 la o pedeapsă de 10 ani de închisoare. Sentința a fost pronunțată într-un dosar în care a fost găsit vinovat de abuz în serviciu și fapte de corupție.

Potrivit anchetei, în perioada în care conducea Consiliul Județean Constanța, acesta ar fi aprobat plăți din fonduri publice în valoare de cel puțin 30 de milioane de lei pentru proiecte care nu au mai fost realizate.

Legătura cu Radu Mazăre

Fostul președinte al Consiliului Județean Constanța a fost implicat în mai multe cauze penale. Printre acestea se numără și dosare conexe celor în care a fost condamnat definitiv fostul primar al municipiului Constanța, Radu Mazăre.

Decizia Curții de Apel București poate fi contestată în termenul legal de trei zile, urmând ca o instanță superioară să stabilească dacă suspendarea executării pedepsei va fi menținută sau anulată.

16:32 - Claudiu Târziu: „Profesorii României nu sunt suspecți. Sunt fundamentul acestei națiuni.”
16:24 - Unde vrea Sorin Grindeanu să redirecționeze 8-9 miliarde din programul SAFE
16:09 - Românii nu mai sunt dispuși să plătească sume mari vacanța de Paști
15:54 - Ambasadorul SUA confirmă recunoașterea lui Nicușor Dan și contrazice scenariile lansate de Călin Georgescu
15:48 - Sorin Grindeanu: Stabilitatea politică, în cazul nostru această coaliţie, nu face viața oamenilor mai bună
15:40 - BNR a anunțat că IRCC va coboră la 5,58%. Cum se modifică rata unui credit pe 30 de ani

Exercițiu de imaginație Călin Georgescu contra Emil Cioran
Exercițiu de imaginație Călin Georgescu contra Emil Cioran
Alecu Racoviceanu „În România, dezmățul este mai mic față de ce vedem pe plan internațional”
Alecu Racoviceanu „În România, dezmățul este mai mic față de ce vedem pe plan internațional”
Mirel Curea: Emil Cioran e o minte importantă, dar nu e filozof
Mirel Curea: Emil Cioran e o minte importantă, dar nu e filozof

