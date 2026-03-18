Nicușor Constantinescu ar putea ieși din închisoare, în urma decizie CAB

Fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, condamnat definitiv la zece ani de închisoare pentru abuz în serviciu, ar putea părăsi temporar detenția. Curtea de Apel București a decis suspendarea executării pedepsei pentru o perioadă de trei luni, invocând motive medicale.

Hotărârea instanței nu este definitivă și poate fi contestată în termen de trei zile.

Decizia a fost pronunțată miercuri de Curtea de Apel București, care a admis solicitarea formulată de Nicușor Constantinescu privind întreruperea executării pedepsei.

Fostul lider local a invocat probleme de sănătate, iar instanța a stabilit suspendarea pedepsei pentru trei luni.

În acest interval, Constantinescu ar urma să fie eliberat din Penitenciarul Jilava, unde executa pedeapsa. Totuși, măsura nu este definitivă, iar procurorii pot formula contestație în termenul prevăzut de lege.

În cazul în care decizia va rămâne definitivă, fostul președinte al CJ Constanța va trebui să respecte mai multe obligații.

Acesta nu va avea voie să părăsească teritoriul României și va fi obligat să se prezinte periodic la Poliție. De asemenea, nu își va putea schimba locuința fără acordul autorităților competente. Aceste măsuri sunt menite să asigure controlul asupra situației sale pe durata suspendării executării pedepsei.

Nicușor Constantinescu a fost condamnat definitiv în iulie 2019 de Înalta Curte de Casație și Justiție la zece ani de închisoare cu executare.

Decizia a venit după ce, în primă instanță, acesta primise o pedeapsă mai mare, de 15 ani de închisoare, pronunțată în iulie 2016. Fostul lider PSD a contestat sentința inițială, iar în apel pedeapsa a fost redusă.

Cazul în care a fost condamnat Nicușor Constantinescu vizează realizarea unor proiecte fictive de împădurire.

Potrivit anchetatorilor, în noiembrie 2014, procurorii DNA au trimis în judecată mai multe persoane, inclusiv pe fostul șef al CJ Constanța.

Aceștia au fost acuzați că au constituit un grup infracțional organizat, prin care au generat un prejudiciu semnificativ.

Prejudiciul total estimat depășește 30 de milioane de lei pentru Consiliul Județean Constanța, la care se adaugă aproximativ 1,3 milioane de lei prejudiciu adus statului român.

Ancheta a arătat că plățile ar fi fost efectuate pentru lucrări realizate doar pe hârtie, în special în domeniul împăduririlor.

Suspendarea executării pedepsei pentru motive medicale reprezintă o măsură temporară și excepțională, iar cazul rămâne deschis din punct de vedere procedural.

Dacă decizia Curții de Apel București va fi contestată, instanța superioară va analiza din nou situația.