Nicușor Constantinescu cere să fie eliberat temporar pentru tratament oncologic. Avocat: Situația e foarte gravă

Nicușor Constantinescu a solicitat Curții de Apel București întreruperea executării pedepsei pentru o perioadă de trei luni, motivând că starea sa de sănătate s-a agravat considerabil. Fostul președinte al Consiliului Județean Constanța execută o condamnare de 10 ani la Penitenciarul București-Jilava și susține că are nevoie urgentă de investigații și tratament de specialitate care nu pot fi realizate în sistemul public.

Apărătorii au arătat în fața instanței că este necesară efectuarea unei proceduri avansate de medicină nucleară – explorarea PET-CT cu PSMA radiomarcat – utilizată în diagnosticarea și tratamentul cancerului de prostată. Potrivit documentelor depuse la dosar, această investigație nu este disponibilă în rețeaua spitalelor aflate în subordinea Ministerului Sănătății.

„La dosarul cauzei s-a ataşat raportul de expertiză medico-legală nr. A1/20115/02.02.2026 întocmit de către INML privind pe persoana condamnată (Constantinescu Daniel Nicuşor – n.r.), precum şi faptul că apărătorul ales al (acestuia – n.r.) a depus la dosar un răspuns comunicat de către DGAMSP prin care se arată că explorarea PET-CT cu PSMA radiomarcat nu este disponibilă în nici un centru medical din România”, este consemnat în încheierea de ședință din 18 februarie 2026.

Totodată, fostul șef al CJ a transmis instanței că este de acord ca cererea să fie analizată în lipsa sa, fiind reprezentat de avocat.

Apărarea a susținut că evoluția bolii este nefavorabilă și că întârzierea unei decizii poate avea consecințe serioase.

„Apărătorul ales al petentului-condamnat (Constantinescu Daniel Nicuşor – n.r.), având cuvântul, arată că problema este că avizarea raportului de expertiză probabil ar mai dura foarte mult și, din păcate, situația petentului-condamnat este foarte gravă, orice zi care trece s-ar putea să conducă spre un deznodământ nefericit, apărarea aflându-se în situația ingrată pentru că ar trebui să îşi asume, el, ca apărător sau oricine altcineva, o eventuală amânare a cauzei, cu consecințe poate iremediabile asupra stării de sănătate a petentului”, a arătat avocatul în fața instanței.

Raportul medico-legal indică faptul că tratamentul de specialitate ar putea fi efectuat fie prin internare sub pază, fie în stare de libertate, dacă instanța admite întreruperea executării pedepsei pentru motive medicale.

Nicușor Constantinescu a mai invocat aceeași afecțiune în 2014, când a plecat în Statele Unite pentru tratament și nu a revenit la termenul stabilit, fiind ulterior arestat în lipsă și adus în țară.

În prezent, pedeapsa de 10 ani rezultă din contopirea mai multor condamnări pronunțate în dosare distincte. Curtea de Apel București urmează să decidă dacă întreruperea executării pedepsei pentru trei luni este justificată de situația medicală invocată.