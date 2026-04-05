Teologul Petre Bichir, dezvăluiri despre moartea părintelui Arsenie Boca: Era îngrijit de o măicuță care îl turna

Arsenie Boca. Sursa: Arhiva EVZ
Petre Bichir a spus la un podcast că spre sfârșitul vieții lui Arsenie Boca a fost îngrijit chiar de securiști. Mai exact o maică, turnătoare  la securitate, dar și un securist erau cei care l-au ”vegheat„.

Arsenie Boca, urmărit de securiști până în ultima secundă

Petre Bechir, doctor în teologie și cel care s-a ocupat de viața părintelui Arsenie Boca, ba chiar a documentat trei cărți despre el, spune că monahul a fost îngrijit de către securiști spre sfârșitul vieții. ”Arsenie Boca a murit civil, să spunem așa, într-o garsonieră, semiparalizat, îngrijit de o maică, care, din nefericire îl turna și la Securitate.

N-a apucat să prindă decembrie. L-au luat părinții de la Mânăstire, l-au îmbrăcat în veșminte monahale pentru că el mult timp nu a mai fost părinte în biserică și a fost îmbrăcat ca un monah. A veni acum și a spune că l-au cunoscut, că i-au fost de taină... Omul a murit singur, într-o garsonieră amărâtă în Sinaia, semiparalizat. De el avea grijă maica în cauză și ofițerul de Securitate”, a spus acesta.

Începuturile părintelui

Arsenie Boca era un pictor talentat. A fost acceptat la Belle Arte, dar și la teologie. ”Când a venit la București, era înscris la Belle Arte și la Teologie. A rămas cu teologia și a făcut o călătorie la Athos de unde s-a întors cu manuscrisele Filocaliei pe care le-a tradus. Și a reînviorat Biserica, în perioada interbelică”, a mai spus istoricul.

Chinuit de regim

După al doilea război mondial au început însă caznele părintelui. ”Prima arestare a fost în 1948. Destul de repede după ce s-a călugărit. L-au arestat cu acuzații de legionarism. Iar până în 1953 când a fost trimis la Canal, a mai fost arestat de 2 ori sub acuzații că a ascuns partizani.

El a spus mereu că nu poate să nu ajute un om care are nevoie. Iar în 1956 s-a dat un act prin care nu i s-a mai permis să fie monah. Și până la moarte nu a mai îmbrăcat haina monahală”, a mai spus Petre Bechir.

