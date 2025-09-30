Ce spunea Arsenie Boca despre viitor și s-a adeverit. Previziuni care au marcat istoria recentă

Arsenie Boca, supranumit „Sfântul Ardealului”, a lăsat în urmă numeroase profeții. Unele dintre acestea s-au adeverit deja, precum căderea comunismului sau degradarea morală a societății, iar altele continuă să fie interpretate și astăzi.

Născut pe 29 septembrie 1910, la Vața de Sus, județul Hunedoara, Arsenie Boca – botezat Zian de părinții săi, Iosif și Cristina – a rămas în memoria colectivă drept una dintre cele mai puternice figuri ale ortodoxiei românești. Stareț la Mănăstirea Brâncoveanu și ulterior la Prislop, părintele a dus o viață de asceză și rugăciune, fapt ce i-a adus rapid faima unui om cu daruri spirituale deosebite.

Regimul comunist l-a considerat însă periculos, fiind anchetat și închis în mai multe penitenciare, de la Canal și Jilava până la Timișoara și Oradea. Chiar și după eliberare, i s-a interzis să slujească, fiind supravegheat permanent de Securitate. A murit pe 28 noiembrie 1989, la 79 de ani, cu doar câteva zile înainte de prăbușirea regimului Ceaușescu.

Moartea sa a fost învăluită în mister. Oficial, cauza a fost insuficiență cardio-respiratorie, dar au circulat zvonuri privind o posibilă otrăvire sau iradiere. Măicuțele de la Prislop au spus însă că părintele își prezisese moartea cu un an înainte.

Legenda despre darul profeției l-a înconjurat pe părintele de-a lungul vieții și după moarte. Numeroase relatări, provenite de la apropiați sau consemnate ulterior, vorbesc despre previziuni care, în opinia credincioșilor, s-au adeverit.

Una dintre cele mai cunoscute profeții este cea privind prăbușirea regimului comunist. Mult înainte de decembrie 1989, Arsenie Boca ar fi vorbit despre dispariția dictaturii și eliberarea poporului român. Faptul că a murit cu doar câteva zile înainte de Revoluție a amplificat credința că previziunea sa s-a împlinit.

Potrivit mărturiei nepoatei sale, Zoe Dăian, părintele ar fi fost întrebat direct de Nicolae Ceaușescu despre soarta sa. Răspunsul ar fi fost tranșant: „Într-o zi de mare sărbătoare veți fi omorâți amândoi”. Execuția din 25 decembrie 1989, ziua de Crăciun, este interpretată ca dovadă că această profeție s-a adeverit.

O altă previziune, tot mai discutată astăzi, este cea despre transformarea sudului țării într-o zonă nelocuibilă din cauza secetei. În contextul valurilor de caniculă și al problemelor tot mai mari cu lipsa apei, mulți credincioși văd în aceasta o profeție împlinită.

„Binele va fi numit rău și răul – bine” – această frază este adesea citată drept una dintre cele mai puternice avertizări ale lui Arsenie Boca. Mulți consideră că descrie fidel realitatea socială actuală, marcată de confuzii morale, individualism și crize de valori.

Părintele ar fi vorbit și despre izbucnirea unui nou conflict global, de o amploare fără precedent, pornit din Orientul Mijlociu. Deși nu s-a adeverit încă, războaiele și tensiunile din această regiune reînvie constant discuțiile despre această previziune.

Documentele Securității descriu un om riguros, cu post sever, rugăciuni îndelungate și planuri de retragere în solitudine. „El mânca foarte puțin și numai legume, dormea jos pe podele și se ruga necontenit”, nota o sursă a poliției politice.

În același timp, în dosarele CNSAS apar episoade controversate, inclusiv conviețuirea în București cu fosta stareță Zamfira, după ce fusese izgonit din mănăstire. Acestea nu au fost confirmate oficial, dar au alimentat dezbaterile despre personalitatea complexă și uneori incomodă a lui Arsenie Boca.

De-a lungul vieții, părintele a avut legături cu personalități marcante. Principesa Ileana, fiica regelui Ferdinand, i-a fost fiică duhovnicească înainte de exil. De asemenea, se spune că a ajutat-o pe mama mareșalului Ion Antonescu să depășească pierderea fiului executat.

Mai târziu, Nicolae și Elena Ceaușescu l-au privit cu teamă, tocmai din cauza reputației sale de „vizionar”. Prevestirea morții lor a însemnat sfârșitul definitiv al oricărei legături cu regimul.

Astăzi, mormântul de la Prislop a devenit loc de pelerinaj pentru zeci de mii de credincioși anual. Fascinația se leagă nu doar de viața sa ascetică și de reputația de vindecător, ci mai ales de profețiile pe care oamenii le consideră împlinite.

Căderea comunismului, execuția Ceaușeștilor, degradarea morală a societății sau problemele climatice din sudul României sunt invocate constant ca dovezi ale „darului profetic” al părintelui.

În același timp, previziunile despre un posibil nou război mondial rămân subiect de dezbatere, între interpretări religioase și realitățile geopolitice actuale.