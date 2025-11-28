Pelerinaj impresionant la Prislop. Mii de credincioși, prezenți la proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Arsenie. Cozi uriașe

Mii de credincioși s-au îndreptat vineri spre Mănăstirea Prislop, unde au luat parte proclamarea locală a canonizării părintelui Arsenie Boca, cunoscut drept „Sfântul Ardealului”. Drumul către mănăstire a fost blocat de coloane de mașini. Astfel, mulți pelerini au fost nevoiți să meargă pe jos peste patru kilometri.

Din dorința de a lua parte la acest eveniment important pentru Biserica Ortodoxă, credincioșii au venit din toate colțurile țării și nu au ținut cont de condițiile meteo.

Peste 15.000 de persoane au fost așteptate să participe la Sfânta Liturghie, oficiată de un sobor de 30 de episcopi ai Bisericii Ortodoxe Române. Pentru siguranța pelerinilor, autoritățile au mobilizat peste 200 de polițiști, jandarmi și pompieri, iar mulțimea este supravegheată și cu drone.

Arsenie Boca, călugăr, pictor și teolog, a fost una dintre cele mai influente figuri ale spiritualității românești. Supravegheat de regimul comunist și trecut prin perioade de izolare și muncă forțată, el a rămas un simbol al rezistenței spirituale.

Mănăstirile Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus și Prislop au devenit locuri de pelerinaj pentru mii de credincioși.

Pelerinajul de la Prislop a început joi seara cu slujba de priveghere, iar vineri dimineață a continuat cu Sfânta Liturghie, citirea Tomosului sinodal, prezentarea icoanei și intonarea troparului.

„Noi mergem la Prislop în fiecare an pe noiembrie, ziua în care părintele a plecat spre Împărăția cerurilor. Mulți credincioși din zona Făgărașului au avut ocazia să îl cunoască și au simțit ajutorul lui la tot pasul. Părintele spunea “Pentru cei ce varsă o lacrimă la mormântul meu, eu mă voi ruga la Dumnezeu”. Avem un Sfânt al Ardealului și nădejdea că mijlocește pentru noi în fața lui Dumnezeu”, ne-au spus pelerinii din Făgăraș.