Social Exclusiv

Pelerinaj impresionant la Prislop. Mii de credincioși, prezenți la proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Arsenie. Cozi uriașe

Comentează știrea
Pelerinaj impresionant la Prislop. Mii de credincioși, prezenți la proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Arsenie. Cozi uriașePrislop. Sursa foto: EVZ
Din cuprinsul articolului

Mii de credincioși s-au îndreptat vineri spre Mănăstirea Prislop, unde au luat parte proclamarea locală a canonizării părintelui Arsenie Boca, cunoscut drept „Sfântul Ardealului”. Drumul către mănăstire a fost blocat de coloane de mașini. Astfel, mulți pelerini au fost nevoiți să meargă pe jos peste patru kilometri.

Pelerinaj la Prislop cu ocazia proclamării locale a Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie

Din dorința de a lua parte la acest eveniment important pentru Biserica Ortodoxă, credincioșii au venit din toate colțurile țării și nu au ținut cont de condițiile meteo.

Prislop

Prislop. Sursa foto: EVZ

Peste 15.000 de persoane au fost așteptate să participe la Sfânta Liturghie, oficiată de un sobor de 30 de episcopi ai Bisericii Ortodoxe Române. Pentru siguranța pelerinilor, autoritățile au mobilizat peste 200 de polițiști, jandarmi și pompieri, iar mulțimea este supravegheată și cu drone.

Prislop 1

Prislop. Sursa foto: EVZ

Moment unic pentru Biserica Ortodoxă

Arsenie Boca, călugăr, pictor și teolog, a fost una dintre cele mai influente figuri ale spiritualității românești. Supravegheat de regimul comunist și trecut prin perioade de izolare și muncă forțată, el a rămas un simbol al rezistenței spirituale.

Guvernul începe angajarea răspunderii pe legea pensiilor speciale ale magistraților
Guvernul începe angajarea răspunderii pe legea pensiilor speciale ale magistraților
Afaceristul Ioan Neculaie, condamnat la zece ani de închisoare pentru evaziune fiscală
Afaceristul Ioan Neculaie, condamnat la zece ani de închisoare pentru evaziune fiscală
Prislop

Prislop. Sursa foto: EVZ

Mănăstirile Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus și Prislop au devenit locuri de pelerinaj pentru mii de credincioși.

Prislop

Prislop. Sursa foto: EVZ

Pelerinajul de la Prislop a început joi seara. Credincioșii au luat parte la slujba de priveghere

Pelerinajul de la Prislop a început joi seara cu slujba de priveghere, iar vineri dimineață a continuat cu Sfânta Liturghie, citirea Tomosului sinodal, prezentarea icoanei și intonarea troparului.

„Noi mergem la Prislop în fiecare an pe noiembrie, ziua în care părintele a plecat spre Împărăția cerurilor. Mulți credincioși din zona Făgărașului au avut ocazia să îl cunoască și au simțit ajutorul lui la tot pasul. Părintele spunea “Pentru cei ce varsă o lacrimă la mormântul meu, eu mă voi ruga la Dumnezeu”. Avem un Sfânt al Ardealului și nădejdea că mijlocește pentru noi în fața lui Dumnezeu”, ne-au spus pelerinii din Făgăraș.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:55 - Gina Pistol și lupta cu depresia: O simțeam în fiecare celulă a corpului meu
16:45 - Guvernul începe angajarea răspunderii pe legea pensiilor speciale ale magistraților
16:33 - Afaceristul Ioan Neculaie, condamnat la zece ani de închisoare pentru evaziune fiscală
16:21 - Pelerinaj impresionant la Prislop. Mii de credincioși, prezenți la proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios ...
16:17 - Probleme la Cupa Mondială 2026. Iranul refuză tragerea la sorți din cauza Statelor Unite
16:14 - Teren viran din Sectorul 4, transformat într-un parc modern. Primăria face lucrări de dublare a suprafeței acestuia

HAI România!

TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Frații Tate la DIICOT, la controlul judiciar
Frații Tate la DIICOT, la controlul judiciar

Proiecte speciale