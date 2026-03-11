Social

Părintele Arsenie Boca, o carte cu lecții de credință pentru vremuri dificile. A doua carte a miniseriei, din 13 martie la chioșcuri

Comentează știrea
Părintele Arsenie Boca, o carte cu lecții de credință pentru vremuri dificile. A doua carte a miniseriei, din 13 martie la chioșcuri

O miniserie eveniment dedicată Părintelui Arsenie Boca și Sfântului Nectarie din Eghina!

În perioada Postului Paștelui continuă miniseria de cărți de suflet „Drumul interior al creștinului”, o colecție dedicată Părintelui Arsenie Boca și Sfântului Nectarie din Eghina.

Cele trei volume reunite în această serie aduc în prim-plan mărturii reale despre credință, răbdare și statornicie în vremuri de încercare. Sunt cărți care vorbesc despre oameni care au trecut prin suferință și necaz, dar nu și-au pierdut credința și nădejdea.

„Ei l-au cunoscut pe Părintele Arsenie Boca”, apare vineri, 13 martie

Cazul educătoarei de la Hâncești ia amploare. Certificatul de deces indică cădere de la înălțime, dar apar informații despre o tentativă de suicid din 2025
Cazul educătoarei de la Hâncești ia amploare. Certificatul de deces indică cădere de la înălțime, dar apar informații despre o tentativă de suicid din 2025
Iran se laudă că a doborât un F-15. Donald Trump a anunțat că războiul se apropie de final. Live text
Iran se laudă că a doborât un F-15. Donald Trump a anunțat că războiul se apropie de final. Live text

A doua carte a miniseriei, „Ei l-au cunoscut pe Părintele Arsenie Boca”, aduce în paginile sale evocări și amintiri ale celor care l-au întâlnit pe marele duhovnic.

Cartea conturează portretul unui povățuitor de suflete care a marcat profund viețile celor care i-au cerut sfatul și sprijinul. Din mărturiile adunate se desprinde imaginea unui om al credinței, care a oferit îndrumare și speranță chiar și în vremuri grele.

Cartea include și câteva dintre sfaturile rostite de Părintele Arsenie Boca în diferite ocazii, cuvinte care continuă să inspire și astăzi pe cei care caută liniște și îndrumare în viața de zi cu zi.

O colecție pentru perioada Postului Mare

Această miniserie ne reamintește că până și cele mai grele încercări pot fi depășite prin credință. Este o resursă valoroasă pentru oricine caută să găsească speranță și lumină.

Prima carte a miniseriei, „Părintele Arsenie Boca. Despre nevoința în închisoare”, este deja disponibilă la chioșcuri.

A doua carte a colecției, „Ei l-au cunoscut pe Părintele Arsenie Boca”, apare vineri, 13 martie, la toate chioșcurile și punctele de difuzare a presei din țară, iar cea de-a treia carte, „Sfântul Nectarie din Eghina – Noi minuni și mărturii”, va apărea din 20 martie.

Este o lectură potrivită pentru perioada postului, fiind un bun prilej de reflecție și regăsire spirituală înainte de sărbători.

Preț: 29,50 lei/carte, tiraj limitat

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:17 - Noul sezon al serialului „Virgin River” începe cu dispariția unui protagonist
19:06 - Cazul educătoarei de la Hâncești ia amploare. Certificatul de deces indică cădere de la înălțime, dar apar informații...
19:00 - Evenimentul Istoric Nr. 96, Februarie 2026 - analiza unui moment tensionat de acum aproape 85 de ani
18:54 - Guvernul socialist din Spania amplifică cenzura. Instrument guvernamental pentru „supravegherea discursului instigato...
18:51 - Camaro vs. Mustang – colecția care te provoacă să construiești machetele a două legende auto. Piese noi, de mâine la ...
18:47 - Părintele Arsenie Boca, o carte cu lecții de credință pentru vremuri dificile. A doua carte a miniseriei, din 13 mart...

HAI România!

Momentul în care Nicușor Dan a devenit îmbătrânit, desfigurat: „A fost scos din rutina lui”
Momentul în care Nicușor Dan a devenit îmbătrânit, desfigurat: „A fost scos din rutina lui”
Robert Turcescu, critici usturătoare pentru mulți membri ai CSAT. „Ce pot să înțeleagă ăștia?”
Robert Turcescu, critici usturătoare pentru mulți membri ai CSAT. „Ce pot să înțeleagă ăștia?”
Consiliul Suprem Alexa Turcescu 1
Consiliul Suprem Alexa Turcescu 1

Proiecte speciale