Părintele Arsenie Boca, o carte cu lecții de credință pentru vremuri dificile. A doua carte a miniseriei, din 13 martie la chioșcuri

O miniserie eveniment dedicată Părintelui Arsenie Boca și Sfântului Nectarie din Eghina!

În perioada Postului Paștelui continuă miniseria de cărți de suflet „Drumul interior al creștinului”, o colecție dedicată Părintelui Arsenie Boca și Sfântului Nectarie din Eghina.

Cele trei volume reunite în această serie aduc în prim-plan mărturii reale despre credință, răbdare și statornicie în vremuri de încercare. Sunt cărți care vorbesc despre oameni care au trecut prin suferință și necaz, dar nu și-au pierdut credința și nădejdea.

„Ei l-au cunoscut pe Părintele Arsenie Boca”, apare vineri, 13 martie

A doua carte a miniseriei, „Ei l-au cunoscut pe Părintele Arsenie Boca”, aduce în paginile sale evocări și amintiri ale celor care l-au întâlnit pe marele duhovnic.

Cartea conturează portretul unui povățuitor de suflete care a marcat profund viețile celor care i-au cerut sfatul și sprijinul. Din mărturiile adunate se desprinde imaginea unui om al credinței, care a oferit îndrumare și speranță chiar și în vremuri grele.

Cartea include și câteva dintre sfaturile rostite de Părintele Arsenie Boca în diferite ocazii, cuvinte care continuă să inspire și astăzi pe cei care caută liniște și îndrumare în viața de zi cu zi.

O colecție pentru perioada Postului Mare

Această miniserie ne reamintește că până și cele mai grele încercări pot fi depășite prin credință. Este o resursă valoroasă pentru oricine caută să găsească speranță și lumină.

Prima carte a miniseriei, „Părintele Arsenie Boca. Despre nevoința în închisoare”, este deja disponibilă la chioșcuri.

A doua carte a colecției, „Ei l-au cunoscut pe Părintele Arsenie Boca”, apare vineri, 13 martie, la toate chioșcurile și punctele de difuzare a presei din țară, iar cea de-a treia carte, „Sfântul Nectarie din Eghina – Noi minuni și mărturii”, va apărea din 20 martie.

Este o lectură potrivită pentru perioada postului, fiind un bun prilej de reflecție și regăsire spirituală înainte de sărbători.

Preț: 29,50 lei/carte, tiraj limitat