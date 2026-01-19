Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, convoacă alegeri anticipate. Vrea să dizolve Parlamentul până pe 23 ianuarie

Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, a anunțat convocarea alegerilor anticipate, încercând să valorifice nivelul ridicat de popularitate de care se bucură de la preluarea mandatului. Descriind hotărârea drept una „foarte dificilă”, ea a declarat: „Îmi pun viitorul ca prim-ministru în joc. Vreau ca oamenii să decidă direct dacă îmi pot încredința conducerea țării”, potrivit The Guardian.

Legislativul urmează să fie dizolvat vineri, 23 ianuarie, iar scrutinul anticipat va decide ocuparea tuturor celor 465 de mandate din Camera Inferioară.

Lidera conservatoare le-a transmis luni conducerii de rang înalt a Partidului Liberal Democrat că intenționează să dizolve camera inferioară a Dietei – parlamentul Japoniei – pe 23 ianuarie. Scrutinul pentru această cameră urmează să aibă loc pe 8 februarie. Takaichi, care a ajuns în fruntea guvernului în urmă cu trei luni, după demisia predecesorului său, a explicat într-o conferință de presă că dorește să le ofere alegătorilor șansa de a decide dacă este „potrivită” să continue ca prim-ministru.

Următoarele alegeri pentru camera inferioară erau programate abia pentru octombrie 2028, însă Takaichi pare convinsă că sprijinul public de care se bucură îi poate permite să inverseze seria de rezultate slabe ale Partidului Liberal Democrat (PLD).

PLD și fostul său partener minor de coaliție, Komeito, au pierdut majoritatea atât în camera inferioară, în octombrie 2024, cât și în camera superioară, în iulie anul trecut. Această situație a obligat-o pe Takaichi să formeze, la instalarea sa în funcție în octombrie, o alianță fragilă cu partidul populist Japan Innovation, care împărtășește o parte dintre pozițiile sale conservatoare.

După un debut de mandat considerat promițător, marcat de întâlniri cu Donald Trump și cu liderul chinez Xi Jinping, Takaichi a stârnit reacții dure din partea Beijingului. Aceasta a sugerat că Japonia ar putea interveni militar într-un eventual conflict între China și Taiwan, dacă securitatea sa ar fi amenințată.

China consideră Taiwanul o provincie proprie și a declarat că se pregătește pentru o eventuală anexare prin forță, evaluările serviciilor de informații americane indicând că Beijingul vizează capacitatea de a lansa o invazie până în 2027. Refuzul premierului japonez de a-și retracta declarațiile i-a consolidat sprijinul intern, însă, în pofida cotelor ridicate de popularitate, convocarea alegerilor anticipate rămâne un demers riscant.

Un conflict prelungit cu China – care a îndemnat cetățenii să evite călătoriile în Japonia, ceea ce a dus la anularea unor întâlniri și evenimente – ar putea afecta negativ economia niponă, puternic orientată spre export.

În această lună, Beijingul a interzis exporturile către armata japoneză ale bunurilor cu dublă utilizare, măsură pe care Takaichi a catalogat-o drept o încălcare a protocoalelor internaționale. Autoritățile chineze au precizat că interdicția vizează exclusiv companiile militare japoneze.

Pe plan intern, PLD, aflat aproape neîntrerupt la guvernare din anii 1950, se confruntă cu critici legate de un scandal persistent privind finanțarea politică și de creșterea costului vieții. Un sondaj publicat săptămâna trecută de postul public NHK arată că 45% dintre respondenți indică prețurile drept principala problemă, urmate de diplomație și securitate națională, cu 16%. În acest context, coaliția analizează suspendarea pentru doi ani a taxei pe consum de 8% aplicate produselor alimentare. Totodată, presa relatează că Takaichi ar putea încerca să interzică miniștrilor organizarea de strângeri de fonduri politice, pentru a calma furia publică legată de utilizarea fondurilor ilicite de către parlamentari.

Susținătoare a cheltuielilor publice ridicate pentru stimularea celei de-a doua economii ca mărime din Asia, Takaichi a declarat în weekend că le-a cerut miniștrilor să finalizeze implementarea unui buget suplimentar pentru anul fiscal în curs, care se încheie în martie, și să obțină aprobarea parlamentară pentru bugetul de anul viitor.

Majoritatea extrem de fragilă a coaliției se confruntă și cu apariția unei noi forțe politice, formată prin fuziunea dintre principalul partid de opoziție, Partidul Democrat Constituțional al Japoniei (CDPJ), și fostul partener de coaliție al PLD, Komeito.

La lansarea Alianței Centriste pentru Reformă, secretarul general al CDPJ, Jun Azumi, a declarat că noua formațiune va „reflecta o abordare centristă, menită să treacă de la o politică divizivă și confruntațională la una a coexistenței și incluziunii”.

Un semnal clar că Takaichi se pregătea să ceară primul său mandat popular a apărut la începutul lunii, când a scris pe X: „Am luat o nouă hotărâre ca lider care trebuie să îndeplinească marea responsabilitate de a conduce Japonia.”

Premierul a menționat că a vizitat un memorial dedicat mentorului său politic, fostul prim-ministru Shinzo Abe, asasinat în iulie 2022 în prefectura Nara, circumscripția sa electorală.