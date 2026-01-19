România ar putea plăti un miliard de dolari pentru a intra în „Consiliul Păcii”. Invitația lansată de SUA, pe masa lui Nicușor Dan

România se află printre cele aproximativ 60 de state invitate de președintele american Donald Trump să participe la noul proiect internațional „Board of Peace” (Consiliul Păcii), conceput pentru a sprijini soluționarea conflictelor globale, începând cu situația din Gaza. Conform documentelor consultate de Reuters, statutul de membru permanent presupune plata unei taxe de un miliard de dolari, în timp ce restul statelor ar avea mandate limitate la trei ani.

Invitațiile au început să fie trimise sâmbătă în capitalele europene, au declarat diplomații citați de agenție. Ungaria a fost singura țară care a acceptat invitația imediat, premierul Viktor Orbán anunțând pe X că a și a acceptat „onoarea” aderării.

Multe state nu au făcut declarații clare, iar unii oficiali, sub protecția anonimatului, au ridicat întrebări privind compatibilitatea proiectului cu ONU. Un diplomat a numit inițiativa „ONU a lui Trump”, care ar putea ignora principiile Cartei Națiunilor Unite, iar alți oficiali occidentali au avertizat că aceasta ar putea slăbi rolul instituțiilor internaționale existente.

Marius-Gabriel Lazurca, consilier prezidențial pentru securitate națională, a explicat poziția președintelui Nicușor Dan privind invitația primită de România de la președintele american Donald Trump pentru „Consiliul pentru Pace”.

„Administrația prezidențială a confirmat primirea invitației. Președintele Dan a mobilizat deja echipa pentru a analiza nu numai invitația, ci substanța inițiativei președintelui Trump”, a arătat el.

Întrebat dacă România ia în calcul plata unui miliard de dolari pentru a participa la comitet sau dacă ar putea să nu participe, Lazurca a explicat că hotărârea trebuie luată de Guvern sau de președintele României.

„Angajamentul de a plăti o sumă care nu e irelevantă în contextul dificultăților fiscal-bugetare ale României e o răspundere care nu mi-aparține. Ar trebui ca Guvernul să se pronunțe sau președintele României”, a adăugat el.

Referitor la analiza administrației prezidențiale, consilierul a precizat că sunt evaluate atât detaliile inițiativei lui Trump și angajamentele pe care România le-ar putea asuma, cât și modul în care aceasta ar putea influența echilibrul relațiilor țării cu Statele Unite și cu statele din Uniunea Europeană. El a subliniat că România nu va fi implicată politic sau financiar într-o inițiativă ale cărei consecințe nu sunt încă pe deplin înțelese.

„Nu dorim să angajăm încă o dată România nici politic, nici financiar într-o inițiativă pe care pentru moment nu o înțelegem în ultimele ei consecințe. (…) A fost o surpriză, fără îndoială”, a mai spus acesta.

Proiectul de cartă atașat invitației președintelui Donald Trump prevede ca Consiliul Păcii să fie condus pe viață de fostul lider american și să înceapă activitatea cu gestionarea conflictului din Gaza, urmând ca ulterior să se extindă către alte crize internaționale. Casa Albă a anunțat că mecanismul de finanțare va acorda statut de membru permanent partenerilor care demonstrează un angajament puternic față de pace, securitate și prosperitate.

Mandatul Consiliului pentru Gaza a fost aprobat de Consiliul de Securitate al ONU în noiembrie, însă doar până în 2027 și strict pentru conflictul din regiune. Rusia și China s-au abținut, criticând lipsa unui rol clar pentru ONU în viitorul enclavei.

Inițiativa americană include supravegherea unei administrații tehnocrate palestiniene de către un consiliu internațional, într-un context de armistițiu fragil. Printre membrii Consiliului Păcii anunțați de Casa Albă se numără secretarul de stat Marco Rubio, emisarul special Steve Witkoff, fostul premier britanic Tony Blair și Jared Kushner. Până în prezent, nu au fost incluse nume palestiniene, iar lista completă a membrilor urmează să fie comunicată ulterior.

În paralel, SUA au creat „Gaza Executive Board” format din 11 membri, inclusiv oficiali din Turcia și Qatar, pentru a sprijini administrația tehnocrată. Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că structura nu a fost coordonată cu Israelul și contravine politicii sale.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, aflată în Coreea de Sud, a declarat că țara sa este pregătită să participe, fără a oferi detalii legate de amploarea angajamentului. Premierul canadian Mark Carney a dat acordul „în principiu” pentru planul privind Gaza, însă detaliile rămân în discuție. Din partea ONU, un purtător de cuvânt al secretarului general António Guterres a subliniat că statele membre pot forma grupuri proprii, dar rolul organizației va fi menținut, avertizând că diminuarea mandatului ONU ar putea aduce „vremuri foarte, foarte întunecate”.