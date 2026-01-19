Comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, discuții la Cotroceni cu Nicuşor Dan. Vizită de lucru la Cincu și Sibiu

Generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al forţelor aliate din Europa (SACEUR), se întâlneşte, luni, cu preşedintele Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni. Marţi, oficialul american va efectua, alături de generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, o vizită de lucru la Centrul Naţional de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu şi la Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est (HQ MNC-SE) din Sibiu. Potrivit Ministerului Apărării (MApN) , vizita subliniază „angajamentul ferm” al României şi al NATO pentru consolidarea securităţii regionale şi întărirea apărării pe flancul sud-estic al Alianţei.

Luna trecută, generalul Grynkewich afirma, conform POLITICO, că reducerea numărului de soldaţi americani din Europa nu va afecta capacitatea de apărare a continentului.

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că marţi, 20 ianuarie, generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, şi generalul american Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa şi şef al Comandamentului Forţelor Armate ale SUA în Europa, vor efectua o vizită de lucru la Centrul Naţional de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu şi la Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est din Sibiu.

Potrivit MApN, scopul vizitei este să sublinieze angajamentul României şi al NATO pentru securitatea regională şi întărirea apărării pe flancul sud-estic al Alianţei. „Am încredere în capacităţile” Europei şi Canadei, declarat generalul american cu patru stele la comandamentul operaţional militar al NATO din sudul Belgiei. Suntem pregătiţi astăzi să facem faţă oricărei crize sau situaţii de urgenţă”, spunea comandantul SACEUR.

Comentariile generalului Alexus G. Grynkewich au fost făcute în contextul îngrijorărilor legate de retragerea parţială a trupelor americane din Europa, ca parte a strategiei de apărare propuse de preşedintele Donald Trump. Se anticipa că această reorganizare ar putea presupune mutarea unor unităţi americane din Europa către zona Indo-Pacific.

Procesul a început deja, în noiembrie 2025, când SUA au retras aproximativ 800 de soldaţi din România, decizie pe care autorităţile române au cerut-o revocată. Reducerea numărului total de aproximativ 85.000 de militari americani din Europa a generat îngrijorări privind nivelul angajamentului Washingtonului faţă de Alianţa Nord-Atlantică, notează POLITICO.

În 12 septembrie 2025, NATO a anunţat măsuri pentru consolidarea apărării pe flancul estic al Europei, la două zile după ce Polonia a doborât drone ce i-au încălcat spaţiul aerian – primul astfel de incident înregistrat de un stat membru de la începutul războiului Rusiei în Ucraina, conform Reuters.

Operaţiunea Eastern Sentry, coordonată de secretarul general NATO şi de SACEUR, este strict defensivă şi urmăreşte reacţii rapide la încălcările spaţiului aerian aliat, inclusiv incidentele recente din România, Polonia şi alte state de pe flancul estic, anunța Ministerul Apărării Naţionale.