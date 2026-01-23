Legături noi, descoperite între Călin Georgescu și foști ofițeri MApN. Conexiuni în jurul unei noi formațiuni politice

Partidul Integrității Naționale (PIN), formațiune politică apărută în vara anului 2025, are în structura de conducere doi foști ofițeri ai Ministerului Apărării, ambii apropiați de fostul șef al serviciului secret al Armatei, generalul Marian Hăpău, au declarat surse militare pentru Independent News. Este vorba despre vicepreședintele Victor David și vicepreședintele-trezorier Gheorghe Anton, acesta din urmă fiind cunoscut și ca apropiat al fostului ministru al Apărării, Gabriel Oprea.

Sursele susțin că Victor David a activat în cadrul Direcției de Contrainformații și Securitate Militară până în anul 2008, fiind considerat un apropiat al generalului Marian Hăpău. Această informație nu apare însă în CV-ul public al lui Victor David. În documentele sale oficiale, acesta menționează că, în perioada 1982–2008, a fost „ofițer activ al Armatei Române – specializat în transmisiuni, comunicații și război electronic”.

În prezentarea publicată pe site-ul PIN, Victor David este descris astfel: „Ca vicepreședinte al PIN, Victor David promovează valorile disciplinei, responsabilității și integrității în viața politică. Experiența sa militară și civilă oferă partidului o perspectivă solidă asupra organizării, securității și stabilității.”

Aceleași surse indică și legături personale între familia lui Victor David și generalul Marian Hăpău. Soția lui Victor David și fostul șef al DGIA s-au născut în aceeași comună din județul Dâmbovița, Bărbulețu, au urmat Liceul Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza și Școala Militară de Ofițeri Activi de Transmisiuni.

Potrivit unei investigații publicate de Digi24.ro, există conexiuni directe între PIN și Mișcarea Civică „Valul Democrației”, grupare care a organizat joi, 22 ianuarie, o acțiune prin care câteva zeci de persoane au depus plângeri penale împotriva a 60 de oficiali, foști oficiali și organizații din România. Aceștia sunt acuzați, printre altele, de crime împotriva umanității și li se solicită despăgubiri de un milion de euro, în contextul anulării alegerilor prezidențiale din 2024.

În cazul lui Gheorghe Anton, acesta menționează în CV-ul său că a ocupat funcții financiare și de coordonare în cadrul Direcției Financiar-Contabile a MApN, între anii 1991 și 2005. Un detaliu remarcat de surse este faptul că, în perioada 2011–2012, Anton a fost director economic al SC ROARMYCATERING SA.

Potrivit informațiilor obținute, această societate ar fi fost creată în perioada în care Gabriel Oprea era ministru al Apărării, fiind utilizată pentru contracte de livrare a alimentelor către unitățile militare ale MApN.

Un alt fost ofițer de informații militare din cadrul Direcției Generale de Informații a Armatei, apropiat de Călin Georgescu, este Bogdan Vacustă, informație confirmată de Ministerul Apărării Naționale. Cei doi au fondat Asociația „Pământul Strămoșesc”. Vacustă a fost consilier în cadrul BNR și este cunoscut ca specialist în criptomonede. De asemenea, sursa citată anterior arată că Jenica Constantin, președintele PIN, a avut la rândul său calitatea de consilier BNR în domeniul criptomonedelor.

Joi, 22 ianuarie, câteva zeci de persoane s-au prezentat la Parchetul General pentru a depune plângeri penale împotriva a 60 de oficiali români, foști oficiali sau asociații. Acuzațiile vizează anularea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din 2024 și includ infracțiuni grave, precum crime împotriva umanității.

Participanții au primit un model standard de plângere penală și au fost îndrumați să își completeze datele personale și să depună documentul în intervalul orar 10:00–12:00. Deși organizatorii susțin că demersul nu are caracter politic, Digi24.ro a identificat legături directe cu Partidul Integrității Naționale.

„Acțiunea nu este protest și nu are caracter politic, fiind inițiată de cetățeni neafiliați, din țară și din diaspora. Scopul demersului este clarificarea juridică a responsabilităților și restabilirea încrederii în procesul democratic, prin lege”, se arată într-o postare a Mișcării Civice „Valul Democrației”.

Plângerea penală acuză, printre altele, „un atac generalizat și sistematic împotriva candidatului Călin Georgescu, dar și împotriva celor 2,1 milioane de români care l-au votat sau l-au susținut”.

„Acest atac generalizat și sistematic lansat împotriva celor 2,1 milioane de români care l-au votat sau l-au susținut pe candidatul Călin Georgescu, prin denigrare publică continuă săvârșită prin intermediul televiziunilor, podcasturilor, site-urilor de presă și postărilor de pe rețelele de socializare, încurajată de președintele României, reprezentanții Guvernului, parlamentari și alte autorități publice, atac nesancționat de organele statului”, se arată în document.

Pe lista „făptuitorilor” apar nume precum fostul președinte Klaus Iohannis, prim-adjunctul SRI Răzvan Ionescu, șeful SIE Gabriel Vlase, ministrul de Interne Cătălin Predoiu, fostul premier Marcel Ciolacu, membri ai Guvernului Ciolacu, judecători CCR, foști membri ai Biroului Electoral Central, actualul președinte Nicușor Dan, procurorul general Alex Florența, dar și persoane neidentificate din cadrul SRI, SIE, ORNISS sau DGIA.

Acuzațiile variază de la dare de mită și abuz în serviciu până la constituirea unui grup infracțional organizat și infracțiuni contra umanității. În același dosar sunt vizate și mai multe organizații civice, fiecare persoană care a depus plângerea solicitând despăgubiri de un milion de euro, echivalent în lei, pentru prejudicii morale și materiale.