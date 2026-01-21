Noi acuzații împotriva generalului Zisu. Datele Armatei Române, expuse în China

Gl. Cătălin-Ștefăniță Zisu, fost comandant al Comandamentului Logistic Întrunit (CLÎ) și aflat în prezent sub urmărire penală de DNA pentru corupție, este acuzat că a creat o vulnerabilitate serioasă pentru securitatea națională a României, țară membră NATO, potrivit independentnews.

Potrivit surselor militare, fostul șef al CLÎ a organizat, între 2008 și 2020, sejururi reciproce între cadre ale Armatei Române și ofițeri chinezi, în baza unui program derulat prin Comitetul Internațional de Legătură al Organismelor Sociale Militare (CLIMS).

În acest interval, circa 50 de ofițeri români, împreună cu familiile lor, și-au petrecut concediile în China, iar aproximativ 20 de ofițeri chinezi au vizitat România în același scop.

„Avem de-a face cu o vulnerabilitate majoră pentru securitatea națională a României”, a declarat col. (r) Doru Paraschiv, fost ofițer de contrainformații. Ministerul Apărării a confirmat existența schimburilor, dar nu a furnizat numele beneficiarilor, invocând protecția datelor personale.

Programul CLIMS a fost coordonat direct de gl. Zisu, iar printre participanți se aflau și magistrați militari. Potrivit col. Paraschiv, astfel s-a creat o rețea de relații apropiate, oferindu-i fostului general protecție în Justiția militară. „Gl. Zisu personal negocia cu alte țări.

Armata României oferea baze și locații pentru odihnă și refacere: Mangalia, Mamaia, Neptun, Miercurea Ciuc. Problema este că Zisu a stabilit legături și cu armate non-NATO și non-UE”, a explicat col. Paraschiv.

Sejururile erau adesea însoțite de membri ai familiei, iar delegații români erau preluați de reprezentanții Ambasadei Chinei încă de la sosire, facilitând astfel accesul complet la date personale și profesionale, inclusiv informații despre ocupație, loc de muncă și relații familiale.

În fiecare delegație de aproximativ 30 de persoane, chinezii alocau circa 300 de angajați pentru coordonarea și supravegherea oaspeților, ceea ce sporea riscul de expunere a unor verigi sensibile.

Fostul ministru al Apărării, Gabriel Oprea, a sprijinit menținerea legăturilor cu armata chineză, iar în 2024, Comisia de politică externă a Senatului SUA a criticat România pentru colaborarea cu instituții chineze de învățământ militar.

Senatorul James E. Risch a subliniat că „NATO trebuie să precizeze că orice legături între membrii NATO și universitățile chineze cu legături cu serviciile de securitate sunt inacceptabile”.

MApN a răspuns că toate schimburile au vizat doar bune practici în management educațional și că nu au implicat informații clasificate sau activități care să pună în pericol securitatea națională, respectând legislația României și standardele NATO și UE.