Miruță: Economia nu se face cu declarații lăutărești. Atârnătorii trebuie înlocuiți cu oameni bine pregătiți

Miruță: Economia nu se face cu declarații lăutărești. Atârnătorii trebuie înlocuiți cu oameni bine pregătiți
Vicepremierul Radu Miruță (USR), ministru al Apărării Naționale, afirmă că România se află „în sfârșit, pe un drum mult mai corect pentru bugetul țării”, susținând că datele financiare arată o îmbunătățire a situației bugetare după primele șase luni de măsuri adoptate de guvern.

Radu Miruță: Cifrele nu mint, nu dezinformează, nu îi ceartă pe cei care au huzurit iresponsabil

Radu Miruţă a afirmat că datele transmise de Ministerul Finanţelor arată o îmbunătăţire a situaţiei bugetare la finalul anului. Potrivit acestuia, deficitul bugetar estimat este mai mic cu 15 miliarde de lei faţă de proiecţiile iniţiale.

„Suntem, în sfârşit, pe un drum mult mai corect pentru bugetul ţării noastre. Cifrele nu mint, nu dezinformează, nu îi ceartă pe cei care au huzurit iresponsabil în trecut cu banii publici ai României până s-a ajuns la os”, a transmis ministrul Apărării pe pagina sa de Facebook.

„Economia nu se face cu declarații lăutărești”

În acelaşi mesaj, Miruţă a făcut o referire directă la criticile formulate de Partidul Social Democrat, care l-a comparat pe premierul Ilie Bolojan cu un „lăutar” ce ar trebui schimbat pentru că nu respectă „playlistul”, respectiv programul de guvernare:

Economie încât să mai rămâi funcţional ca ţară faci cu muncă şi carte învăţată, nu cu declaraţii lăutăreşti care sub titlu nu mai ascund nimic. Vă mulţumesc tuturor celor care, în ultimele şase luni, aţi înţeles cât de complicat este momentul bugetar pe care îl traversăm, că aţi înţeles că ţara nu este pe deplin funcţională şi că până îşi adună taxe nerecuperate şi taie cheltuieli absurde, până îi pune la colţul corect pe cei vizibil corupţi, tot sudoarea voastră a fost prima scăpare.

Radu Miruță

„Vom reuşi pe deplin doar după ce vom înlocui combinaţiile cu normalitatea”

Radu Miruţă a afirmat că schimbarea reală va veni odată cu reformarea modului în care funcţionează statul, inclusiv în administraţie: „Ordinea operaţiilor trebuie schimbată şi vom reuşi pe deplin doar după ce vom înlocui combinaţiile cu normalitatea, atârnătorii cu oameni bine pregătiţi, pilele cu meritocraţia”.

Ministrul Apărării a arătat că Guvernul este conştient că perioada dificilă nu a fost depăşită complet, însă a reafirmat obiectivul pentru anul viitor: „Facem tot ce ţine de noi ca în 2026 România să aibă un buget echilibrat, onest şi realist, în limitele a ceea ce ne putem permite”. El a menţionat că, pe lângă ajustarea cheltuielilor, Executivul lucrează şi la stimularea creşterii economice. În finalul mesajului, Radu Miruţă a făcut referire la activitatea din cadrul MApN: „La Ministerul Apărării Naţionale, alături de colegii mei din toate structurile, lucrez zilnic pentru a corecta ce e de corectat, pentru a investi cu cap şi pentru a construi un 2026 mai bun pentru toţi”.

