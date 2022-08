Istoricii l-au avertizat pe Joe Biden despre amenințarea la adresa democrației

Printre membrii întâlnirii se numărau profesorul de istorie de la Universitatea Princeton, Sean Wilentz, istoricul Allida Black de la Universitatea din Virginia, jurnalista Anne Applebaum și istoricul prezidențial Michael Beschloss. De asemenea, la întâlnire au fost și scriitori de discursuri pentru Biden, inclusiv Vinay Reddy și Jon Meacham, și consilierul principal al Casei Albe, Anita Dunn.

Întâlnire cu istorici

Micul grup a discutat despre totalitarismul din întreaga lume și amenințările la adresa democrației americane. Publicația a raportat că oamenii de știință au comparat starea actuală a lucrurilor cu epoca care a precedat Războiul Civil, precum și mișcările fasciste care au apărut înaintea celui de-al Doilea Război Mondial. Ei au remarcat, în mod special, alegerile lui Abraham Lincoln din 1860 și alegerile președintelui Franklin D. Roosevelt din 1940.

Unii dintre experții despre care se spune că au participat la întâlnire au vorbit public despre amenințările la adresa democrației. De exemplu, Applebaum, un scriitor al The Atlantic, a publicat o carte în 2020 numită „Twilight of Democracy: The Seductive Lure of Authoritarianism” despre ascensiunea populismului de dreapta și declinul democratic.

Întâlnirea a fost în pas cu obiceiul lui Biden de a căuta experți externi care să ofere îndrumări cu privire la problemele de politică internă și externă. El s-a întâlnit cu fostul președinte Bill Clinton, în mai, pentru a discuta despre inflație și mandatele intermediare, și cu un grup de experți în politică externă în ianuarie, înainte de o anticipată invazie rusă a Ucrainei.

Semnale de alarmă

Istoricii au tras un semnal de alarmă cu privire la amenințarea la adresa democrației în ultimii ani, mai ales după insurecția de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021. Istoricul Ruth Ben-Ghiat a declarat pentru Charles R. Davis, de la Insider, că atacul la Capitoliu, pe care ea l-a descris drept o tentativă de lovitură de stat, reprezintă încă o amenințare la adresa democrației americane.

Ken Hughes, un alt istoric și expert în Watergate, a declarat pentru Erin Snodgrass de la Insider că democrația se află într-o poziție „periculoasă”, deoarece sistemele care protejează împotriva unui abuz de putere prezidențial nu mai funcționează, potrivit Business Insider.