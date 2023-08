Soldații ruși, terorizați de dronele vampir. Ceceni spun că aceste drone zboară doar noaptea, pentru a nu fi distruse. Fiind foarte mari, de mărimea unui om, o astfel de dronă poate transporta o cantitate mare de muniție. Este vorba de patru bombe cu diametrul de 82 de milimetri.

În plus, soldații ceceni, care luptă pentru armata rusă, mai susțin că au văzut cazuri când ”dronele vampir” au ridicat răniții de pe câmpul de luptă.

Aceste drone vampir sunt puse în mișcare de un motor pe benzină, care este ”foarte silențios”.

De cealaltă parte, Kievul a difuzat noi imagini cu aceste drone, care atacă soldați ruși în zona orașului Bahmut din Donețk.

Dronele ”Vampir” au lovit un depozit rusesc și un vehicul blindat de luptă, evitând echipamentul de război electronic rusesc.

This is how FPV-drone from @everstake_pool hit $3 mln worth Russian equipment near Bakhmut. Only one flight from our bird — and enemy lost an infantry fighting vehicle armed with anti-tank guided missile. I thank warriors for this accurate work. pic.twitter.com/81CrcA97Kn

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) August 22, 2023