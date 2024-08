Avion F-16, doborât în Ucraina. Americanii și rușii au variante diferite

Război în Ucraina. Kievul a pierdut unul dintre avioanele de luptă F-16, de producție americană, primite de la aliații occidentali. Propaganda rusă este în delir, asumându-și reușita. Pe de altă parte, responsabilii americani spun că ar fi fost vorba despre o eroare de pilotaj.

Informația cu privire la pierderea avionului de luptă a fost publicată de The Wall Street Journal. Publicația a citat un oficial american care nu și-a declinat identitatea.

Un oficial american a relatat, pentru The Wall Street Journal, că ar fi fost un accident. Avionul de luptă nu a fost doborât într-o operațiune de război în Ucraina. Potrivit oficialului, aeronava s-ar fi prăbușit, cel mai probabil, din cauza unei erori de pilotaj. Forțele aeriene ucrainene nu au confirmat încă accidentul sau dacă pilotul a supraviețuit.

Informația cu privire la distrugerea uneia dintre aeronavele livrate de țările occidentale nu a picat bine la Kiev. Volodimir Zelenski a făcut lobby multă vreme pentru a primi avioane de luptă F-16.

Pe de altă parte, propaganda rusă a exploatat acest incident asumându-și o victorie în război în Ucraina. Publicațiile de la Moscova relatau despre moartea unui locotenent colonel al Forțelor Armate ucrainene Alexei Mes. Acesta este unul dintre primii piloți ai armatei ucrainene care au fost pregătiți pe F-16 americane.

Propaganda rusă jubilează cu privire la doborârea unui avion american în război în Ucraina. Locotenent-colonelul Alexei Mes era comandantul adjunct al grupului operațional din brigada 114 de aviație tactică. Conform propagandei rusești, el ar fi fost doborât și ucis în timp ce efectua o misiune de luptă, pe 26 august.

Moartea pilotului s-ar fi produs în urma unei serii de lovituri ale armatei ruse în vestul Ucrainei. Publicația VecerniaMoscva susține că primul F-16 ucrainean ar fi fost distrus în timpul unui atac asupra aerodromului Starokonstantinov din regiunea Hmelnițki. Propaganda de la Moscova a susținut că informația despre moartea pilotului ar fi fost confirmată de Ihor Polishchuk, adjunctul Consiliului Local al regiunii ucrainene Luțk.

Alexei Mes, în vârstă de 29 de ani, a fost unul dintre primii ucraineni care au zburat pe un F-16. El a urmat un stagiu de instruire de șase luni în Danemarca.

🚨WATCH: Ukraine said it used its F-16s for the first time on 26th August to defend against the Russian missile and drone attacks.

Below is a clip of what can be the first ever successful interception of drones by an Ukrainian F-16 since they landed on the Ukrainian soil. pic.twitter.com/QzwTKDctmV

— Beats in Brief (@beatsinbrief) August 27, 2024