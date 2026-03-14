Reguli stricte pentru retail. Ministrul Agriculturii propune adaos limitat, fără refacturare și discount sub preț

Adaosul comercial asemănător pe aceeași categorie de produse, interzicerea refacturării și eliminarea discounturilor sub prețul de producție sunt măsurile urgente propuse de ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, pentru „o relație corectă producători – retail”. Într-o postare pe Facebook, oficialul a scris că aceste măsuri vor fi incluse în completarea legislației privind practicile comerciale neloiale.

Ministrul atrage atenția că, în practică, adaosul comercial pentru produsele românești ajunge la 80%, în timp ce aceleași produse din import au un adaos de doar 20%. Potrivit acestuia, procesatorii români sunt nevoiți să suporte costuri suplimentare din cauza refacturării.

„Un procesator vinde un produs către retail, retailul își pune toate cheltuielile, atât indirecte cât și directe și adaosul comercial. După ce realizează vânzarea acelui produs, comerciantul se îndreaptă către procesatorul român și îi refacturează până la 25% din valoare, pentru că i-a aranjat acea marfă în magazin sau ‘i-a promovat’ acel produs”, adaugă el.

Ministrul critică și practica discounturilor, care „împinge procesatorul român să lucreze în pierdere”.

„Nu este corect ca strategia de business a comerciantului să fie pusă pe umerii producătorului român”, consideră Florin Barbu.

Pentru a verifica adaosurile aplicate pe lanțul de la fermier la consumator, Barbu a solicitat Consiliului Concurenței să demareze investigații.

„De ce sunt nevoiți fermierii români să își vândă producția către firme offshore din Cipru pentru a putea accesa piața supermarketurilor din România? Consiliul Concurenței să investigheze urgent!”, a scris ministrul pe Facebook.

Barbu avertizează că fermierii sunt adesea obligați să vândă sub costul de producție sau să își închidă fermele, în timp ce consumatorii plătesc mai mult pentru produse din import.

„Pe traseul dintre fermierul român și consumator apar adaosuri care ridică multe semne de întrebare. Din cauza acestor mecanisme, fermele românești se închid, iar românii plătesc tot mai mult pentru mâncare. De aceea atrag atenția Consiliului Concurenței să verifice cine câștigă din acest lanț și de ce fermierii și consumatorii români trebuie să plătească scump!”, consideră el.

Ministrul a exemplificat situația din raionul de carne de pasăre, unde peste 60% din produse sunt etichetate sub un singur brand – Gustavi – deținut de o firmă înființată în 2024, cu cinci angajați, la rândul ei controlată de un offshore din Cipru.

„Astfel de companii doar comercializează produse ale unor mari producători români. Cu alte cuvinte, produse ale unor companii românești, precum Avicola Crevedia, Coco Rico, Morandi, Avicola Focșani sau EuroAvi, cu sute de angajați și producție reală, care nu au acces la raft”, a conchis Barbu.