Prețurile la alimente. Cine câștigă și cine pierde. Analiza lanțului de la producător la supermarket

În perioada 2025–2026, prețurile alimentelor din România continuă să fie influențate de un context economic complex, marcat de inflație ridicată, presiuni asupra costurilor de producție și instabilitate la nivel european.

Rata anuală a inflației a revenit pe un trend ascendent la finalul anului 2025, apropiindu-se de 10%, iar alimentele au rămas una dintre categoriile cu impact major asupra bugetelor populației. Chiar dacă ritmul de creștere al prețurilor alimentare a fost uneori sub cel al energiei sau serviciilor, efectul social este mult mai pronunțat, deoarece alimentele reprezintă o componentă esențială a coșului de consum.

La nivel european, inflația alimentară s-a menținut peste media istorică, iar România nu a făcut excepție. Această evoluție arată că scumpirile nu sunt doar rezultatul unor factori locali, ci fac parte dintr-un context regional mai larg, influențat de costurile energetice, lanțurile de aprovizionare și schimbările climatice.

Prețul unui aliment ajuns pe raftul supermarketului este rezultatul unui lanț economic complex, în care fiecare verigă adaugă costuri suplimentare. Procesul începe la nivelul producătorului agricol și se finalizează la consumator, după ce produsul a trecut prin etape succesive de colectare, procesare, transport, depozitare și comercializare.

Pentru producătorii agricoli, anul 2025 a fost caracterizat de costuri ridicate la inputuri esențiale, precum combustibilii, energia electrică, îngrășămintele și forța de muncă. Chiar dacă prețurile de producător au crescut față de anii anteriori, acestea nu au ținut întotdeauna pasul cu majorarea cheltuielilor, ceea ce a redus marjele reale ale multor fermieri.

După etapa de producție, alimentele sunt supuse procesării și transportului. În acest punct, costurile logistice joacă un rol crucial. Creșterea prețurilor la combustibili și a tarifelor de transport din ultimii ani a dus la scumpiri cumulative, care se reflectă ulterior în prețul final.

Procesatorii alimentari reprezintă o verigă esențială în lanțul de formare a prețurilor. Aceștia suportă costuri legate de utilități, ambalare, certificări și respectarea standardelor de siguranță alimentară. În 2025, presiunea pe costurile industriale a fost accentuată de prețurile ridicate la energie, ceea ce a determinat o majorare a prețurilor de livrare către retail.

Intermediarii și distribuitorii contribuie la creșterea prețului prin adaosuri comerciale necesare pentru acoperirea cheltuielilor operaționale. Deși aceste adaosuri sunt adesea percepute negativ de consumatori, ele reflectă, în multe cazuri, costuri reale de funcționare într-un mediu economic instabil.

Ultima verigă a lanțului este reprezentată de supermarketuri, care stabilesc prețul final la raft. Marile lanțuri de retail au o putere de negociere semnificativă în raport cu furnizorii, ceea ce le permite să obțină prețuri mai bune la achiziție. În același timp, ele trebuie să acopere costuri ridicate legate de chirii, logistică, personal și pierderi comerciale.

În România, autoritățile au intervenit prin plafonarea adaosurilor comerciale la anumite produse de bază până în 2026, cu scopul de a limita scumpirile și de a proteja consumatorii. Această măsură a avut efecte mixte, temperând creșterile de preț la raft, dar reducând marjele retailerilor și punând presiune suplimentară pe furnizori.

În contextul actual, principalii beneficiari ai creșterii prețurilor sunt marile lanțuri de retail și furnizorii care dispun de o poziție puternică pe piață. Retailerii mari pot compensa marjele mai mici la produsele plafonate prin volume mari de vânzări și prin dezvoltarea mărcilor proprii, care generează profituri mai stabile.

De asemenea, unii producători specializați, în special cei din zona produselor premium sau artizanale, reușesc să transfere costurile către consumatori, beneficiind de loialitatea acestora și de percepția superioară a calității.

Producătorii agricoli mici și medii se confruntă cu cele mai mari dificultăți. Deși prețurile alimentelor la raft cresc, veniturile acestora nu se majorează proporțional, iar costurile ridicate reduc profitabilitatea. Lipsa puterii de negociere și dependența de intermediari îi fac vulnerabili într-un lanț dominat de actori mari.

Consumatorii, în special cei cu venituri mici și medii, sunt principalii perdanți ai inflației alimentare. Creșterea prețurilor la produsele de bază afectează direct nivelul de trai, reducând capacitatea de economisire și limitând accesul la o alimentație diversificată și de calitate.

Evoluția prețurilor alimentelor din România este strâns legată de tendințele internaționale. Schimbările climatice afectează producția agricolă, conflictele geopolitice perturbă lanțurile de aprovizionare, iar costurile energetice rămân un factor major de presiune. Aceste elemente contribuie la menținerea unui nivel ridicat al prețurilor, chiar și în condițiile unor intervenții guvernamentale.

În anii 2025–2026, scumpirea alimentelor reflectă un dezechilibru structural în lanțul de la producător la supermarket. Deși unele măsuri pot atenua temporar impactul asupra consumatorilor, cauzele profunde ale creșterii prețurilor rămân active. Pe termen mediu, stabilizarea prețurilor va depinde de reduce