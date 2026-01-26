Scandal cu o româncă, în Marea Britanie. A furat un diamant sub privirile vânzătorului, dar a scăpat nepdepsită

O femeie de origine română, stabilită de mai mulți ani în Regatul Unit, a apărut din nou în fața unei instanțe britanice după ce a recunoscut comiterea unui furt dintr-un magazin de bijuterii din comitatul Dorset.

Cazul a atras atenția presei britanice prin circumstanțele în care a fost luată decizia instanței, prin istoricul infracțional al inculpatei și prin argumentele prezentate în apărare. Informațiile au fost relatate inițial de publicația britanică Daily Mail, fiind ulterior preluate și de Daily Express.

Claudia Rostas, în vârstă de 33 de ani, a comparut în această săptămână în fața instanței, după ce a admis că a sustras un inel cu diamant, evaluat la 5.750 de lire sterline, dintr-o bijuterie.

Potrivit informațiilor prezentate în instanță, fapta a avut loc în timp ce se afla la o distanță foarte mică de un angajat al magazinului, fără a recurge la violență sau amenințări.

Judecătorul care a analizat cazul a descris-o pe inculpată drept „o femeie lipsită de onestitate”, arătând că aceasta a manifestat „un nivel limitat de remușcare”.

Cu toate acestea, instanța a decis să nu dispună o pedeapsă privativă de libertate, invocând situația medicală a fiului său minor, care urmează un tratament oncologic.

Apărarea a susținut că decizia inculpatei de a recurge la furt a fost influențată de situația gravă din familie.

Avocatul acesteia, Guy Gosheron, a declarat în fața instanței că fiul de 12 ani al Claudiei Rostas suferă de leucemie limfoblastică acută și de o tumoră cerebrală, prognosticul medical fiind unul rezervat.

„Banii obținuți din acest furt au fost folosiți pentru a-și ajuta copilul bolnav”, a afirmat avocatul.

Acesta a mai precizat că inculpata a pierdut un alt copil din cauza cancerului în anul 2022 și că s-a confruntat cu dificultăți financiare semnificative, generate de deplasările frecvente între locuința din nordul Londrei și spitalul Great Ormond Street, unde copilul urmează tratament chimioterapic.

Furtul a avut loc pe 26 aprilie 2025, într-un magazin de bijuterii din Dorset, denumit Hamilton’s. Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, Claudia Rostas a intrat în magazin împreună cu un bărbat, solicitând informații despre un inel.

După ce a cerut ca bijuteria să fie împachetată pentru cadou, aceasta a solicitat schimbarea hârtiei de ambalaj chiar înainte de finalizarea procesului.

În momentul în care angajatul magazinului și-a întors privirea pentru câteva secunde, femeia a luat inelul, a închis cutia goală și a introdus-o în ambalaj.

The prolific Romanian jewellery thief allowed to claim benefits in Britain despite repeated jail terms for convictions dating back a DECADE https://t.co/kOr0UAoZBL — Daily Mail (@DailyMail) January 26, 2026

Ulterior, aceasta a returnat pachetul angajatului, care a continuat ambalarea, presupunând că bijuteria se află în interior.

La final, femeia a declarat că nu dispune de întreaga sumă necesară achiziției și că va merge să ia restul banilor de la o rudă aflată afară, părăsind magazinul fără a se mai întoarce.

Inculpata a fost identificată ulterior pe baza imaginilor video și a fost reținută de poliție pe aeroportul Stansted, la întoarcerea din România. Inelul nu a fost recuperat, iar Claudia Rostas a refuzat să ofere informații care să conducă la localizarea acestuia.

Potrivit documentelor instanței, aceasta se afla deja sub incidența unei sentințe cu suspendare, primite pentru o faptă anterioară comisă în Herne Bay, Kent.

Claudia Rostas locuiește în Anglia de la vârsta de șapte ani și are un istoric infracțional care se întinde pe mai bine de un deceniu. Ea a fost condamnată anterior pentru furturi din mai multe magazine de bijuterii din diverse zone ale Angliei.

În anul 2019, aceasta a sustras bijuterii în valoare de 8.250 de lire sterline dintr-un magazin Goldsmiths din Stockton, iar câteva luni mai târziu a furat un lanț din aur și o brățară, evaluate la 6.258 de lire sterline, dintr-o bijuterie din Herne Bay.

În toate cazurile, pedepsele aplicate au fost fie suspendate, fie sub pragul de un an de închisoare, limită care ar fi putut declanșa proceduri automate de deportare.

Cazul a fost comparat în presa britanică cu cel al Tsvetkăi Todorova, o femeie de origine bulgară, condamnată pentru implicarea în cea mai mare fraudă de ajutoare sociale din istoria Regatului Unit.

După eliberarea din detenție, aceasta a solicitat beneficii sociale, care au fost suspendate ulterior, după apariția informațiilor în presă.

Spre deosebire de Todorova, Claudia Rostas a refuzat să ofere declarații jurnaliștilor. Întrebată despre statutul său de rezident în Regatul Unit, aceasta a răspuns:

„Nu este treaba dumneavoastră. Este viața mea”.

District Judge Orla Austin a descris fapta ca fiind „un furt sofisticat, comis deliberat”, arătând că inculpata este „o hoață cu experiență, care și-a folosit abilitățile pentru a lua un inel ce nu a mai putut fi recuperat”.

Judecătoarea a menționat că există documente care par să confirme situația medicală a copilului și a decis să ofere „o ultimă oportunitate” inculpatei.

Astfel, Claudia Rostas a primit o pedeapsă de 26 de săptămâni de închisoare, suspendată pe o perioadă de doi ani, 20 de zile de activități de reabilitare și obligația de a plăti 800 de lire sterline despăgubiri, sumă care va fi reținută lunar din beneficiile sociale.

Pe lângă pedeapsa suspendată, instanța a impus o interdicție neobișnuită, prin care femeii i se interzice accesul în orice magazin din Anglia și Țara Galilor, cu excepția supermarketurilor alimentare, oficiilor poștale și farmaciilor, pentru o perioadă de un an.

„Dacă doriți un articol electric sau îmbrăcăminte, va trebui să le achiziționați dintr-un supermarket sau online”, a declarat judecătoarea, adăugând că măsura reprezintă „o restrângere semnificativă a libertății”, considerată însă proporțională în raport cu istoricul infracțional.

Conform legislației britanice, persoanele aflate în detenție nu pot beneficia de ajutoare sociale. În schimb, cei eliberați din penitenciar sau condamnați la pedepse neprivative de libertate pot rămâne eligibili pentru anumite forme de sprijin financiar, în funcție de situația individuală.