Locuințele pe care majoritatea cumpărătorilor le evită. De ce rămân nevândute ani la rând

Deși vânzările de locuințe au crescut vizibil de la un an la altul, interesul cumpărătorilor nu se îndreaptă către toate tipurile de apartamentele. Unele proprietăți rămân pe piață luni sau chiar ani, fără să stârnească interes în rândul celor care se află în căutarea unei locuințe. Cel mai des, cumpărătorii evită apartamentele nedecomandate, pe cele aflate la parter sau pe cele situate la ultimul etaj. În grupurile de Facebook dedicate vânzărilor imobiliare, mulți utilizatori susțin că aceste alegeri țin, în principal, de costuri și de nivelul de confort oferit.

Apartamentele nedecomandate, unde camerele comunică direct între ele și nu există holuri bine delimitate, sunt privite de mulți ca fiind mai greu de folosit în viața de zi cu zi. Absența unei compartimentări clare reduce intimitatea și îngreunează organizarea spațiului. Pentru familiile cu copii sau pentru persoanele care lucrează de acasă, acest tip de locuință ajunge adesea să fie o soluție de compromis.

În general, aceste apartamente sunt mai accesibile ca preț, ceea ce le transformă într-o opțiune la îndemână pentru investiții sau pentru cei care cumpără pentru prima dată o locuință. În urma unor lucrări de renovare bine gândite, spațiul poate fi reorganizat și adaptat pentru un nivel mai ridicat de confort și utilitate.

Locuințele la parter sunt adesea ocolite din motive de securitate și intimitate. Accesul ușor din exterior crește riscul de spargeri, iar priveliștea limitată și zgomotul de la stradă pot fi considerate dezavantaje majore.

În plus, apartamentele poziționate la parterul unui hloc sunt mai expuse la umezeală, mai ales în clădirile vechi sau cu o izolație de slabă calitate.

„La parter, în multe blocuri, iarna e frig, iar vara umezeala, igrasie etc., sau te trezești că îți iese WC în casă, pt că nu știu ce vecin a aruncat diverse. La parter e bine să ai canalizarea separată de a vecinilor de deasupra. Iar la etajul 4, ba îți plouă, ba ai de refăcut izolația sau acoperișul, ba nu sunt de acord vecinii să participe la cheltuieli. Așa că, pt evitarea unor cheltuieli mai mari pe viitor sau a altor probleme, le evit”, este mesajul postat pe grup de Facebook.

„Oricât de bine ar arata apartamentele de la parter sau de la ultimul etaj, le evit mereu”, a adăugat altcineva.

„După câteva luni la parter, mă deranjează mult următoarele:

zgomotul străzii, chiar dacă vederea e pe spate. Mașinile, copiii care se joacă, adulții care vorbesc, toate se aud ca și cum ar fi la tine în casă;

lipsa intimității, având în vedere că se vede tot din stradă. Ori draperii, ori lumină naturală, ceea ce pe mine mă deranjează foaaarte mult. Vreau lumină naturală;

problemele de canalizare, țevile din bloc te afectează direct. Deși tu ai mare grijă, toate se varsă în capul tău (uneori, și la propriu, mai ales când a plouat foarte mult și nu a mai făcut față canalizarea);

infiltrații în pereți, ori de la etaj, ori de la subsol”, a scris alt utilizator pe grup.

Pe de altă parte, aceste locuințe vin și cu avantaje evidente. Accesul facil și lipsa scărilor sunt un plus pentru persoanele în vârstă, pentru familiile cu copii mici sau pentru cei care fac des cumpărături. În plus, prețul este, de regulă, mai mic decât al apartamentelor de la etajele superioare, ceea ce le face atractive pentru investiții sau pentru închiriere.

Apartamentele de la ultimul etaj sunt apreciate pentru spațiul aerisit și priveliștea frumoasă, însă vin și cu dezavantaje importante. În clădirile fără lift, accesul poate fi dificil, iar izolarea termică insuficientă face ca vara să fie foarte cald, iar iarna extrem de frig. În plus, acoperișurile neizolate sau prost întreținute pot provoca infiltrații și pot genera cheltuieli suplimentare pentru reparații.

Deși mulți cumpărători le ocolesc, aceste locuințe prezintă și avantaje. Ele oferă, de regulă, mai multă liniște și intimitate, fiind ferite de zgomotul din holuri sau de traficul de la parter.