În ce a investit Mirel Rădoi 8 milioane de euro, mai mult de jumătate din banii pe care i-a câștigat de-a lungul carierei de fotbalist

Mirel Rădoi, fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a României și noul antrenor al FCSB, a investit, din banii pe care i-a câștigat de-a lungul carierei de jucător, aproximativ 8 milioane de euro în mașini de lux și ceasuri de colecție.

Mirel Rădoi, fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a României, a strâns în cariera sa de jucător aproximativ 15 milioane de euro. Majoritatea banilor provin din perioadele petrecute la Steaua și din aventurile internaționale în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar.

Rădoi a dezvăluit că o parte semnificativă a acestei averi a fost alocată pasiunilor sale personale, mai precis mașinilor de lux și ceasurilor de colecție. „Eu am câştigat 15 milioane în toată cariera, din care vreo 6 s-au dus pe mașini. S-au mai dus vreo două pe ceasuri”, a declarat selecționerul în urmă cu ceva timp.

În total 8 milioane de euro, mai mult de jumătate din banii pe care i-a încasat de-a lungul carierei de fotbalist.

O parte importantă a averii lui Mirel Rădoi a fost investită în mașini de lux. Garajul său include modele rare și personalizate, care atrag atenția colecționarilor și pasionaților de automobile. Printre acestea se numără un Rolls-Royce Cullinan Mansory, evaluat la 732.000 de euro, un Lamborghini Urus Mansory și un Mercedes-Benz BRABUS 800, fiecare cu valoarea estimată la circa 400.000 de euro. Rădoi consideră că aceste achiziții reprezintă investiții pe termen lung, deoarece modelele rare și personalizate își păstrează sau chiar cresc valoarea în timp.

Cealaltă parte a investițiilor lui Mirel Rădoi a fost destinată ceasurilor de colecție. Pasiunea sa l-a determinat să achiziționeze piese extrem de rare, printre care un Patek Philippe Nautilus Perpetual Calendar, evaluat la peste 500.000 de euro, și modele Richard Mille în ediție limitată, cu valoarea de circa 150.000 de euro. Colecția sa mai include ceasuri de la branduri renumite precum Audemars Piguet și Rolex.

Din nou, Rădoi a explicat că aceste obiecte nu sunt doar accesorii de lux, ci și investiții sigure, având în vedere creșterea valorii odată cu trecerea timpului.

Altfel, Mirel Rădoi a bătut palma cu Gigi Becali și va fi antrenorul FCSB pentru următoarele două luni și jumătate. Întâlnirea decisivă dintre cei doi a avut loc luni și a fost prima discuție directă, față în față. „El a acceptat de aseară, ne-am înțeles. Acum a venit doar să discutăm niște mici detalii despre staff. Că trebuie să fie plătit staff-ul. Rădoi nu vrea bani, a venit doar să ajute”, a explicat patronul campioanei.

Totuși, din vară, sunt șanse minime ca Mirel Rădoi să continue pe banca lui FCSB. Fostul internațional are o ofertă concretă, de 1,6 milioane de euro, căreia, cel mai probabil, îi va da curs.