Doar 24 de ore a rămas FCSB fără antrenor! Gigi Becali și-a îndeplinit visul

FCSB va avea un nou antrenor la mai puțin de o zi după demisia lui Elias Charalambous. Patronul clubului, Gigi Becali, a anunțat că Mirel Rădoi a acceptat să revină pe banca tehnică a echipei roș-albastre, la aproape 11 ani de la prima sa experiență ca antrenor al formației, notează sport.ro.

Potrivit finanțatorului FCSB, Rădoi va prelua echipa începând de marți și va avea o misiune clară pe termen scurt.

Patronul FCSB a confirmat că fostul selecționer al României a acceptat să vină la echipă pentru o perioadă limitată, în care să încerce să redreseze situația sportivă.

Gigi Becali a explicat că Mirel Rădoi a refuzat anterior să discute despre o eventuală revenire la club cât timp echipa avea deja un antrenor, însă situația s-a schimbat după plecarea lui Elias Charalambous și a lui Mihai Pintilii.

„De marți, Mirel e antrenor la FCSB, vine doar pentru două luni și jumătate ca să ajute. Acum dacă și-au dat demisia (n.r. – Charalambous și Pintilii), a zis ‘da, nașule, vin să te ajut’, dar până acum aveam antrenor.

Să facă ce vrea, are două luni și jumătate în care să facă ce vrea. Păi dacă vine să ajute, ce pretenții să am? Omul nu vrea bani. După două luni jumătate stăm la masă, acum nu stăm la masă pentru că ajută”, a declarat Gigi Becali.

Potrivit patronului clubului, obiectivul pe termen scurt va fi câștigarea play-out-ului.

Becali a afirmat că noul antrenor va avea libertate totală în privința deciziilor tehnice pe durata acestei colaborări temporare.

Totuși, în trecut au existat situații similare în care antrenorii au primit inițial mână liberă, însă relația cu patronul clubului s-a deteriorat pe parcurs.

Un exemplu recent este cel al lui Nicolae Dică, care a primit inițial sprijin total pentru a conduce echipa, însă ulterior au apărut tensiuni legate de intervențiile conducerii în deciziile tehnice.

Rămâne de văzut dacă situația va evolua diferit în cazul lui Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi revine la clubul unde și-a construit cea mai importantă parte a carierei de jucător. Fostul căpitan al FCSB a avut și prima experiență de antrenor tot la echipa roș-albastră.

Mandatul său a început în iunie 2015, la scurt timp după ce și-a încheiat cariera de fotbalist. Experiența a fost însă una scurtă.

Rădoi a părăsit banca tehnică a echipei în noiembrie 2015, după un conflict cu Gigi Becali, generat în principal de necalificarea echipei în grupele cupelor europene.

În urmă cu câțiva ani, Mirel Rădoi declara că nu intenționează să revină la FCSB, tocmai din cauza relației complicate cu patronul clubului.

„Nu aș mai veni la FCSB, pentru că s-a întâmplat o dată cu nașul lui, cu Gică Hagi, și o dată cu finul lui, cu mine. Atunci, dacă s-a întâmplat de două ori, nu mă aștept la altceva a treia oară. E clar că Gigi Becali nu se va schimba niciodată. Atunci de ce să ne mai certăm încă o dată, după ce ne-a trebuit nu știu cât timp să ne împăcăm?”, declara Rădoi într-un interviu acordat pentru GSP.

În ciuda acestei poziții exprimate în trecut, situația actuală a clubului și relația personală dintre cei doi par să fi schimbat planurile tehnicianului.

Numirea lui Mirel Rădoi vine la scurt timp după ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia de pe banca tehnică a FCSB, în urma rezultatelor recente.

Schimbarea antrenorului marchează începutul unei noi etape pentru clubul roș-albastru, care încearcă să își reorganizeze strategia sportivă pentru finalul sezonului.