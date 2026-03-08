Visul lui Gigi Becali poate să devină realitate după un șantaj sentimental

FCSB a rămas fără antrenor după plecarea lui Elias Charalambous, iar Gigi Becali a început deja căutările pentru un nou tehnician. Patronul clubului roș-albastru spune că prima opțiune este Mirel Rădoi, fost jucător emblematic al echipei și actual antrenor liber de contract.

Finanțatorul clubului din București a dezvăluit că a luat deja legătura cu fostul selecționer al României și că intenționează să reia discuțiile cu acesta în perioada următoare. Becali consideră că momentul este potrivit pentru o nouă colaborare, mai ales după ce banca tehnică a devenit vacantă.

Gigi Becali a explicat că a încercat să discute cu Mirel Rădoi și în trecut despre o posibilă revenire la FCSB, însă antrenorul a refuzat să poarte astfel de conversații cât timp echipa avea deja un tehnician pe bancă.

Situația s-a schimbat după plecarea lui Elias Charalambous, iar patronul clubului consideră că acum poate relua dialogul. Mai ales că Gigi Becali a apelat la un șantaj sentimental, care pare să fi dat roade.

„Lui Mirel i-am scris mesaj «Sunt nașul tău, am nevoie de ajutor». Nu mai spun ce. Nu mai țin minte ce a răspuns.

Mi-a spus așa «Nașule, nu vreau să vorbesc despre fotbal cu tine, atât timp cât ai acolo antrenori, nu e frumos, nu e corect».

Acum o să vorbesc cu el, că acum nu mai am antrenori, deci pot să vorbesc”, a declarat Gigi Becali.

Finanțatorul clubului a precizat că își dorește ca viitorul antrenor să fie român și să aibă legături puternice cu FCSB. În opinia lui Becali, Mirel Rădoi se încadrează perfect în aceste criterii, având în vedere trecutul său ca jucător al echipei și relația personală cu patronul clubului.

Gigi Becali a exclus varianta aducerii lui Marius Șumudică pe banca tehnică a formației roș-albastre.

„Nu știu, n-am vorbit cu Șumudică. Dacă omul e în Arabia... Nu e pe dacă aici. Nu o să fie Șumudică. Șumudică nu e sigur, ca să nu speculați, să nu incităm galeria. Cred că român și să fie stelist”, a mai spus Becali.

Declarația patronului vine în contextul în care numele mai multor antrenori a fost vehiculat în ultimele ore ca posibil înlocuitor al lui Elias Charalambous.

Mirel Rădoi nu ar fi la prima experiență pe banca tehnică a FCSB. Fostul căpitan al echipei a ocupat postul de antrenor principal în perioada iunie – noiembrie 2015.

Mandatul său a fost unul scurt și tensionat, fiind marcat de necalificarea echipei într-o grupă a cupelor europene și de conflictul cu Gigi Becali. În urma acelor neînțelegeri, Rădoi a decis să plece de la club după doar câteva luni.

În ciuda acelui episod, relația dintre cei doi a rămas apropiată, Becali fiind și nașul de cununie al fostului fotbalist.

După experiența din 2015, Mirel Rădoi și-a continuat cariera de antrenor în mai multe proiecte importante. El a fost selecționer al naționalei de tineret a României, unde a obținut rezultate apreciate la nivel european.

Ulterior, Rădoi a preluat și echipa națională de seniori a României, conducând prima reprezentativă într-o perioadă de reconstrucție.

După experiența la națională, tehnicianul a antrenat Universitatea Craiova, dar și mai multe echipe din zona Golfului, printre care Al-Tai, Al-Bataeh și Al-Jazira. În paralel, el a ocupat pentru o scurtă perioadă și funcția de manager sportiv al echipei naționale U21.

În prezent, Mirel Rădoi este liber de contract, ceea ce face posibilă o eventuală revenire în fotbalul românesc.