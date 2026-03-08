Sport

Visul lui Gigi Becali poate să devină realitate după un șantaj sentimental

Comentează știrea
Visul lui Gigi Becali poate să devină realitate după un șantaj sentimentalSursa: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

FCSB a rămas fără antrenor după plecarea lui Elias Charalambous, iar Gigi Becali a început deja căutările pentru un nou tehnician. Patronul clubului roș-albastru spune că prima opțiune este Mirel Rădoi, fost jucător emblematic al echipei și actual antrenor liber de contract.

Finanțatorul clubului din București a dezvăluit că a luat deja legătura cu fostul selecționer al României și că intenționează să reia discuțiile cu acesta în perioada următoare. Becali consideră că momentul este potrivit pentru o nouă colaborare, mai ales după ce banca tehnică a devenit vacantă.

Gigi Becali spune că i-a trimis mesaj lui Mirel Rădoi

Gigi Becali a explicat că a încercat să discute cu Mirel Rădoi și în trecut despre o posibilă revenire la FCSB, însă antrenorul a refuzat să poarte astfel de conversații cât timp echipa avea deja un tehnician pe bancă.

Situația s-a schimbat după plecarea lui Elias Charalambous, iar patronul clubului consideră că acum poate relua dialogul. Mai ales că Gigi Becali a apelat la un șantaj sentimental, care pare să fi dat roade.

Zelenski trimite ucraineni pe frontul din Orientul Mijlociu. SUA testează mai multe arme noi în Iran. Live text
Zelenski trimite ucraineni pe frontul din Orientul Mijlociu. SUA testează mai multe arme noi în Iran. Live text
Partea mai puțin vizibilă a măsurilor economice aplicate de Guvern. Românii au făcut coadă la ONRC
Partea mai puțin vizibilă a măsurilor economice aplicate de Guvern. Românii au făcut coadă la ONRC

„Lui Mirel i-am scris mesaj «Sunt nașul tău, am nevoie de ajutor». Nu mai spun ce. Nu mai țin minte ce a răspuns.

Mi-a spus așa «Nașule, nu vreau să vorbesc despre fotbal cu tine, atât timp cât ai acolo antrenori, nu e frumos, nu e corect».

Acum o să vorbesc cu el, că acum nu mai am antrenori, deci pot să vorbesc”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali

Gigi Becali. Sursa foto: Captură video

Gigi Becali insistă ca noul antrenor să fie român și stelist

Finanțatorul clubului a precizat că își dorește ca viitorul antrenor să fie român și să aibă legături puternice cu FCSB. În opinia lui Becali, Mirel Rădoi se încadrează perfect în aceste criterii, având în vedere trecutul său ca jucător al echipei și relația personală cu patronul clubului.

Gigi Becali a exclus varianta aducerii lui Marius Șumudică pe banca tehnică a formației roș-albastre.

„Nu știu, n-am vorbit cu Șumudică. Dacă omul e în Arabia... Nu e pe dacă aici. Nu o să fie Șumudică. Șumudică nu e sigur, ca să nu speculați, să nu incităm galeria. Cred că român și să fie stelist”, a mai spus Becali.

Declarația patronului vine în contextul în care numele mai multor antrenori a fost vehiculat în ultimele ore ca posibil înlocuitor al lui Elias Charalambous.

Mirel Rădoi a mai antrenat FCSB în trecut

Mirel Rădoi nu ar fi la prima experiență pe banca tehnică a FCSB. Fostul căpitan al echipei a ocupat postul de antrenor principal în perioada iunie – noiembrie 2015.

Mandatul său a fost unul scurt și tensionat, fiind marcat de necalificarea echipei într-o grupă a cupelor europene și de conflictul cu Gigi Becali. În urma acelor neînțelegeri, Rădoi a decis să plece de la club după doar câteva luni.

În ciuda acelui episod, relația dintre cei doi a rămas apropiată, Becali fiind și nașul de cununie al fostului fotbalist.

Cariera lui Mirel Rădoi după plecarea de la FCSB

După experiența din 2015, Mirel Rădoi și-a continuat cariera de antrenor în mai multe proiecte importante. El a fost selecționer al naționalei de tineret a României, unde a obținut rezultate apreciate la nivel european.

Ulterior, Rădoi a preluat și echipa națională de seniori a României, conducând prima reprezentativă într-o perioadă de reconstrucție.

După experiența la națională, tehnicianul a antrenat Universitatea Craiova, dar și mai multe echipe din zona Golfului, printre care Al-Tai, Al-Bataeh și Al-Jazira. În paralel, el a ocupat pentru o scurtă perioadă și funcția de manager sportiv al echipei naționale U21.

În prezent, Mirel Rădoi este liber de contract, ceea ce face posibilă o eventuală revenire în fotbalul românesc.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:57 - Zelenski trimite ucraineni pe frontul din Orientul Mijlociu. SUA testează mai multe arme noi în Iran. Live text
19:50 - Tragerea Loto, 8 martie 2026. Rezultatele complete ale extragerilor Loteriei Române
19:45 - Remiză fără goluri între Argeș și Unirea Slobozia
19:34 - Grok, implicat într-o controversă online după apariția unor mesaje rasiste și ofensatoare pe platforma X
19:25 - Partea mai puțin vizibilă a măsurilor economice aplicate de Guvern. Românii au făcut coadă la ONRC
19:19 - Cinci melodii care au rămas în istorie. Sunt ascultate și în ziua de azi

HAI România!

Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă

Proiecte speciale