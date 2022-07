Mirel Rădoi a făcut senzație la Arena Națională. Fostul selecționer a apărut cu o mașină de 600.000 de euro

Mirel Rădoi, fost selecționer al României, a fost prezent, joi seară, pe „Arena Națională”, acolo unde FCSB a evoluat împotriva formației Saburtalo, din Georgia, în returul turului al 2-lea din Conference League. „Roș-albaștrii” au câștigat cu scorul de 4-2 și s-au calificat mai departe, după eșecul suferit în prima manșă, contra gruzinilor, scor 0-1.

Jocul a însemnat și debutul lui Nicolae Dică, pe banca tehnică a formației FCSB, în cel de-al doilea mandat. Așa că Rădoi a ținut să fie alături de prietenul său, fost coechipier la Steaua, căruia îi este și naș. Mirel a făcut senzație în momentul în care a ajuns la „Arena Națională”. El a coborât de la volanul unui bolid de lux, un Mercedes BRABUS 900 Rocket Edition.

În lumea fotbalului, este cunoscut pasiunea pe care o are Mirel Rădoi pentru mașinile de lux. El a recunoscut la un moment dat că a investit sume importante, din ce a câștigat ca fotbalist, în acest hobby. „Eu am câştigat 15 milioane în toată cariera, din care vreo șase s-au dus pe maşini. S-au mai dus vreo două pe ceasuri”, afirma fostul selecționer.

Mașina cu care a apărut la meciul de joi seară, este evaluată la 600.000 de euro și a fost produsă în doar 25 de exemplare, conform digisport.ro.

„Într-adevăr, am mai îmbătrânit 5 ani în seara asta. Important e că ne-am calificat. Au fost emoții constructive, pozitive. Cred că ați văzut o altă atitudine a echipei. Am făcut presing sus, nu i-am lăsat să construiască. Ne-am retras în repriza secundă, nu trebuia să facem asta. Important e că băieții au reușit să revină.

La 2-2, chiar le-am transmis că avem timp, să avem încredere. Suporterii au fost minunați, toți cei din stadion. Galeria e la înălțime, mă bucur că i-am făcut fericiți. Am spus-o, am vorbit cu șeful galeriei înainte să semnez. Mă bucur că am făcut această alegere”, a declarat Nicolae Dică la finalul partidei cu georgienii.