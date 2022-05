Gigi Becali, executat silit de Primăria Capitalei. Datoriile FCSB l-au dus în fața judecătorilor: „Asta e, să mă execute”

După ce a pierdut prinul loc în play-off-ul Ligii I și s-a clasat pe locul II, după CFR Cluj Napoca, FCSB mai primește o lovitură. De această dată este vorba de de Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti (ALPAB) care cere grupării patronate de Gigi Becali să-și achite datoriile. Este vorba despre sumele pe care FCSB le are de plătit în contul chiriei pentru folosirea stadionului Arena Națională.

Valoarea acestor datorii se ridică la peste 200.000 de euro, mai exact 211.000 de euro, și au fost acumulate începând cu 2017 și până în prezent.

În aceste condiții, ALPAB, serviciul public din cadrul Primăriei Generale a Capitalei, a anunțat că a cerut executarea silită a FCSB.

Arena Națională, stadion construit în 2011, are o capacitate de 55.000 de locuri și a costat peste 300 de milioane de euro. FCSB a ales să dispute aici meciurile de pe teren propriu, în condițiile în care stadionul Ghencea a intrat în reconstrucție.

Replica lui Gigi Becali la cererea Municipalității

La aflarea veștii că urmează să fie executat silit, Gigi Becali a afirmat că FCSB nu ar trebui să mai achite nici o sumă. El spune că a investit mai mulți bani în refacerea gazonului, iar aceste sume ar trebui scăzute din valoarea chiriei. Cu toate acestea, Gigi Becali spune că va respecta o decizie a instanței, însă, dacă judecătorul va stabili că este bun de plată.

„Noi am făcut între Primărie, FCSB și ALPAB, am zis că noi dăm banii pe gazon și se scade din chirie. Dacă trebuie să mai plătim o dată, mai plătim o dată. Am făcut acte, ei au trecut la Primăria Capitalei în buget banii ăștia. Am plătit banii.

Am băgat banii în gazon și s-au scăzut din chirie. Dacă zice judecătorul că trebuie să mai dăm o dată, mai dăm o dată banii. Dacă așa zice instanța, ce pot să fac? Îi zic judecătorului că nu vreau să dau? Asta e, să mă execute”, a spus Gigi Becali, pentru Digi Sport Special.

Acordul dintre Becali și Gabriela Firea

În anul 2017, Gigi Becali și Gabriela Firea, primarul Bucureștiului de la acel moment, au avut un acord cu privire la gazonul Arenei Naționalei, susține Gigi Becali. FCSB ar fi plătit suma de 200.000 de euro pentru ca gazonul să fie înlocuit. Iar acești bani ar fi trebuit scăzuți din costurile cu chiria.

„O să punem câte 200.000 de euro, eu și Primăria, ca să schimbăm terenul. Suma cu care contribuie FCSB va fi scăzută ulterior din chiria pe care ar trebui s-o achităm”, spunea la vremea respectivă Gigi Becali.

Cât costă chiria pe Arena Națională

În luna aprilie a acestui an, Primăria Generală a actualizat tarifele pentru închirierea stadionului Arena Națională pentru evenimentele sportive, în anul competiţional 2022 – 2023. Tarifele aferente închirierii Arenei Naționale sunt următoarele:

Meci din cadrul campionatului intern de fotbal – 13.000 euro/eveniment / fără TVA;

Meci din cadrul Cupei Ligii sau a Cupei României – 13.000 euro/eveniment / fără TVA;

Meci din cadrul UEFA Champions League – 28.000 euro/eveniment / fără TVA;

Meci din cadrul UEFA Europa League – 23.000 euro/eveniment / fără TVA;

Servicii de operare stadion Arena Naţională – 10.000 euro/meci(eveniment) / fără TVA.