Social

Provizii, lanterne și instruire militară. Sfaturile generalului Gheorghiță Vlad pentru familiile din România

Comentează știrea
Provizii, lanterne și instruire militară. Sfaturile generalului Gheorghiță Vlad pentru familiile din RomâniaSursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat că fiecare familie ar trebui să aibă în casă câteva provizii, subliniind că multe alte state au programe care pregătesc populația să reacționeze în situații de criză. Oficialul a mai spus la Antena 3 că acest îndemn nu reprezintă un motiv de panică, ci o măsură preventivă.

„Toate nenorocirile ne prind mereu nepregătiți”, spune acesta. „Cred că fiecare familie ar trebui să se gândească la asta. Chestiuni simple – o lanternă cu baterii în sertar, provizii în caz de pană de curent – fac parte din pregătirea pentru siguranța națională, fie că vorbim de cutremur sau inundații. Uitați-vă la ce se întâmplă în Constanța: toate nenorocirile ne prind mereu nepregătiți”.

„Afganii au un proverb frumos: dacă vrei o familie educată, trimite un bărbat la școală”

Generalul Gheorghiță Vlad

Sursa foto: Arhiva EVZ

Generalul Gheorghiță Vlad a menționat că mai multe state, precum Danemarca și Finlanda, au programe care instruiesc populația pentru situații de urgență, prin ghiduri și materiale informative. „În România, dacă șeful Apărării ar spune brusc că de mâine trebuie să aveți asta și asta, s-ar crea panică.

În schimb, dacă Inspectoratul pentru Situații de Urgență publică un ghid pe site, aproape nimeni nu-l citește. De aceea cred că trebuie să facem mai multă educație. Să mergem în școli, licee, universități și să pregătim tinerii pentru viitor. Educația și securitatea încep în familie. Afganii au un proverb frumos: dacă vrei o familie educată, trimite un bărbat la școală; dacă vrei o națiune educată, trimite o femeie la școală”.

Ian Watkins, fostul solist Lostprophets, a fost ucis în închisoare. Ispășea o condamnare de 35 de ani
Ian Watkins, fostul solist Lostprophets, a fost ucis în închisoare. Ispășea o condamnare de 35 de ani
Balsamul de rufe, între mit și realitate: merită sau nu să-l mai folosești
Balsamul de rufe, între mit și realitate: merită sau nu să-l mai folosești

Generalul Gheorghiță Vlad: Pregătirea militară poate începe de la 18 ani

Șeful Armatei a mai declarat că toți cetățenii României ar trebui să aibă cunoștințe de bază privind folosirea armelor. „Mi-aș dori să avem un sistem ca în Israel sau Elveția, unde fiecare cetățean, indiferent de sex, origine socială sau religie, știe să tragă cu arma și are cunoștințe minime pentru a-și apăra familia”, spune generalul.

El a explicat că România are deja o politică deschisă față de integrarea femeilor în armată: peste 20% dintre cadrele active sunt femei, iar politica instituției promovează egalitatea de șanse și nediscriminarea bazată pe sex. „Același lucru trebuie promovat și în societate. Din punct de vedere legal, pregătirea militară poate începe de la 18 ani”, a adăugat Gheorghiță Vlad.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:18 - Nemulțumit la serviciu. Strategii eficiente pentru a-ți recăpăta motivația
22:09 - Filmul care a detronat „Monster: The Ed Gein Story”, în topul vizionărilor
22:00 - Provizii, lanterne și instruire militară. Sfaturile generalului Gheorghiță Vlad pentru familiile din România
21:50 - Care este cea mai bună metodă de a găti legumele la cuptor: Recomandarea unanimă a trei bucătari
21:41 - Iubiri neîmpărtășite la Hollywood. Vedete care au fost refuzate
21:30 - Ian Watkins, fostul solist Lostprophets, a fost ucis în închisoare. Ispășea o condamnare de 35 de ani

HAI România!

Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Noi și când mințim, nu mințim
Noi și când mințim, nu mințim

Proiecte speciale