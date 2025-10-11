Provizii, lanterne și instruire militară. Sfaturile generalului Gheorghiță Vlad pentru familiile din România

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat că fiecare familie ar trebui să aibă în casă câteva provizii, subliniind că multe alte state au programe care pregătesc populația să reacționeze în situații de criză. Oficialul a mai spus la Antena 3 că acest îndemn nu reprezintă un motiv de panică, ci o măsură preventivă.

„Toate nenorocirile ne prind mereu nepregătiți”, spune acesta. „Cred că fiecare familie ar trebui să se gândească la asta. Chestiuni simple – o lanternă cu baterii în sertar, provizii în caz de pană de curent – fac parte din pregătirea pentru siguranța națională, fie că vorbim de cutremur sau inundații. Uitați-vă la ce se întâmplă în Constanța: toate nenorocirile ne prind mereu nepregătiți”.

Generalul Gheorghiță Vlad a menționat că mai multe state, precum Danemarca și Finlanda, au programe care instruiesc populația pentru situații de urgență, prin ghiduri și materiale informative. „În România, dacă șeful Apărării ar spune brusc că de mâine trebuie să aveți asta și asta, s-ar crea panică.

În schimb, dacă Inspectoratul pentru Situații de Urgență publică un ghid pe site, aproape nimeni nu-l citește. De aceea cred că trebuie să facem mai multă educație. Să mergem în școli, licee, universități și să pregătim tinerii pentru viitor. Educația și securitatea încep în familie. Afganii au un proverb frumos: dacă vrei o familie educată, trimite un bărbat la școală; dacă vrei o națiune educată, trimite o femeie la școală”.

Șeful Armatei a mai declarat că toți cetățenii României ar trebui să aibă cunoștințe de bază privind folosirea armelor. „Mi-aș dori să avem un sistem ca în Israel sau Elveția, unde fiecare cetățean, indiferent de sex, origine socială sau religie, știe să tragă cu arma și are cunoștințe minime pentru a-și apăra familia”, spune generalul.

El a explicat că România are deja o politică deschisă față de integrarea femeilor în armată: peste 20% dintre cadrele active sunt femei, iar politica instituției promovează egalitatea de șanse și nediscriminarea bazată pe sex. „Același lucru trebuie promovat și în societate. Din punct de vedere legal, pregătirea militară poate începe de la 18 ani”, a adăugat Gheorghiță Vlad.