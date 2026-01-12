Stadiul proiectului Neptun Deep, ușor peste graficul asumat inițial. Când ar urma să fie extrasă prima molegulă de gaz din Marea Neagră

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, luni, că stadiul fizic al proiectului Neptun Deep se află ușor peste graficul asumat inițial și că, potrivit estimărilor sale, extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră ar urma să înceapă în prima jumătate a anului 2027. „Estimarea mea este că în prima jumătate a anului 2027 vom începe efectiv extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră”, a spus acesta, în timpul unor declarații.

Întrebat ce scenarii a avut în vedere privind plafonarea prețurilor la gaze, ministrul Energiei a spus că, în prezent, sunt analizate mai multe mecanisme de piață transparente.

„Avem deja oferte sub preţul plafonat şi am încredere că până la 1 aprilie vom avea acelaşi preţ în piaţă, în contextul în care avem şi o concurenţă care se dezvoltă tot mai mult, în contextul în care România are perspectiva de a produce şi mai mult gaz prin exploatarea perimetrului Caragele şi Neptun Deep, începând cu 2027, să păstrăm acelaşi preţ”, a spus acesta.

El a adăugat: „În cazul în care nu vom reuşi acest scenariu şi vor apărea perturbaţii regionale, internaţionale asupra piaţei gazelor naturale, avem şi scenariul B pregătit, cel în care trebuie să avem o reducere treptată a acestei scheme de plafonare a preţului la gazelor naturale până în luna aprilie 2027, pentru a atenua şi reduce cât mai mult impactul negativ asupra fiecărui român şi asupra companiilor din ţara noastră”.

El a menționat că reducerea ar urma să se facă treptat, prin scăderi procentuale de 7–8% pe lună, până la eliminarea completă a măsurii, astfel încât România să evite procedura de infringement declanșată din cauza plafonării prețului la gaz.

„Să avem un an, perioadă tampon în care, între timp, începem să exploatăm Neptun Deep, automat în timpul în care exploatăm Neptun Deep şi venim cu o cantitate mult mai mare în piaţă, automat scădem şi preţurile şi atunci natural vom ajunge să avem un preţ redus al gazelor naturale în aprilie 2027”, a mai spus acesta.

Despre stadiul proiectului Neptun Deep, ministrul a afirmat că „avansul fizic al proiectului este puţin mai bun decât graficul asumat la începutul proiectului”.

„Estimarea mea este că în prima jumătate a anului 2027 vom începe efectiv extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră. Este un proiect de 4 miliarde de euro investiţie, 50% compania Romgaz deţinută de statul român în proporţii de 70%, 50% OMV Petrom, iar extracţia totală anuală va fi de aproximativ 8 miliarde de metri cubi, făcută de către cele două companii”, a explicat Bogdan Ivan.